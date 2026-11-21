Bermejo, la planta frigorífica que comparten Inversora Juramento y la familia Riusech, dueña de Frigorífico Gorina, reinauguró sus instalaciones en Salta luego de un desembolso de u$s 20 millones destinado a modernizar las instalaciones, expandir la capacidad de faena y el perfil exportador del complejo.

Según comentaron las firmas, la ampliación de su capacidad industrial ya se tradujo en los resultados comerciales. Tal es así que durante el primer semestre de 2026, las ventas alcanzaron u$s 72 millones, un crecimiento interanual del 112%.

El esquema exportador se consolidó como el principal motor de Bermejo: los envíos al exterior pasaron de u$s 5,5 millones a u$s 32,4 millones, un salto del 489%.

Actualmente, la compañía exporta carne envasada al vacío a China, la Unión Europea, Estados Unidos e Israel, entre otros destinos.

En tanto, las ventas al mercado interno alcanzaron los u$s 39,6 millones, un 38% más que en igual periodo del año anterior. En el mercado argentino la empresa tiene su propio canal de venta directa al público a través de tiendas bajo las marcas Cabaña Juramento y Bermejo.

“Esta alianza entre Inversora Juramento y la familia Riusech de Frigorífico Gorina representa una apuesta estratégica al potencial ganadero del norte argentino. Estamos transformando a Bermejo en una planta con mayor capacidad industrial, tecnología de última generación y estándares de calidad para competir en los mercados más exigentes del mundo”, sostuvo Rafael Aguilar, CEO de Juramento.

El establecimiento faena 144.000 cabezas por año y emplea a alrededor de 600 personas.

Para aumentar la capacidad de procesamiento, la planta incorporó una nueva sala de desposte y mejoras en su infraestructura industrial que le permitieron elevar el nivel de procesamiento. Con esas inversiones, el establecimiento pasó de envasar al vacío alrededor del 30% de su producción a hacerlo en la totalidad del volumen .

También se incorporó equipamiento para elaborar productos bajo los requisitos del ritual kosher, túneles de congelado y nuevas cámaras para la maduración y almacenamiento de los productos.

Durante el acto de reinauguración estuvieron presentes el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, junto con autoridades provinciales y municipales, directivos y los accionistas de la compañía Jorge Brito, sus hermanos, y Carlos Riusech.

Inversora Juramento es la compañía agrícola ganadera más importante del noroeste argentino fundada por el fallecido Jorge Brito en 1990.

Durante los últimos años, la firma fue ganando terreno. Su última adquisición fue la compra de un campo de 10.800 hectáreas y 4000 cabezas de ganado en Salta en una transacción valuada en u$s 22,8 millones. Según comentó la compañía al momento de la operación, a futuro busca captar fondos en el mercado de capitales para financiar nuevos proyectos de expansión e incorporar inversores a su estructura accionaria.

En tanto, en junio anunció una nueva colocación de Obligaciones Negociables (ON) de hasta u$s 30 millones destinada a ampliar su capacidad productiva y aumentar sus exportaciones de carne.

Frigorífico Bermejo Fuente: Bermejo

En paralelo, en septiembre de 2025, y tras un desembolso de u$s 56 millones, compró un campo de 24.000 hectáreas y 16.000 cabezas de ganado en Salta a Pallaro Hermanos, una empresa de origen minero que supo ser proveedora de hamburguesas de McDonald’s en el país.

Por su parte, Frigorífico Gorina es uno de los principales exportadores de carne del país. Cuenta con una planta industrial en La Plata, Buenos Aires, con una capacidad de faena de 27.000 cabezas mensuales. Actualmente exporta su producción a más de 25 destinos.