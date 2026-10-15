El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha confirmado que aprobará la subida de las pensiones en 2027 conforme al índice de precios al consumo (IPC), incluso si el decreto ley se tramita después de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando el Ejecutivo esté en funciones. El Gobierno defiende que la revalorización responde a una situación de urgente necesidad e interés general.

En este contexto, Sánchez ha acusado al PP y Vox de poner en riesgo las jubilaciones y ha asegurado que ambos partidos pretenden “mentir” a los ciudadanos hasta los comicios para después recortar las prestaciones si consiguen gobernar.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido que las pensiones son “innegociables”, mientras que Vox ha defendido que garantizará su pago “a costa de lo que sea”, informó este jueves la agencia de noticias EFE.

Cómo se calculará la subida de las pensiones en 2027 y cuándo se aprobará

La revalorización de las pensiones para 2027 se calculará conforme a la regla establecida por ley, que toma como referencia la inflación media de los 12 meses anteriores hasta noviembre. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará ese dato el viernes 27 de noviembre, dos días antes de las elecciones del 29N.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que la actualización requerirá un decreto ley que confirme el porcentaje definitivo. Sin embargo, ha defendido que el Gobierno podrá aprobarlo después de los comicios, aunque ya esté en funciones.

“ A mi juicio, pero eso lo tendrán que valorar los abogados del Estado, está perfectamente justificada esa actualización de las pensiones en el mes de diciembre, es de urgente necesidad e interés general ”, ha dicho Cuerpo en declaraciones a TVE.

La revalorización de las pensiones para 2027 se calculará según la inflación. Shutterstock

Según las previsiones de Funcas, que estima una inflación del 4,6% en octubre y del 4,4% en noviembre, la subida aproximada de las pensiones rondaría el 3,52%. Se trata de una estimación y el porcentaje definitivo dependerá del dato de inflación que establezca la revalorización legal.

Cuerpo ha insistido en que “puede darse de manera inequívoca el mensaje de tranquilidad a los pensionistas de que esa actualización se va a hacer, independientemente de que el decreto ley vaya (al Consejo de Ministros) dos días después de las elecciones”.

Sánchez acusa al PP y Vox de querer recortar las jubilaciones

El presidente del Gobierno ha expresado su “perplejidad” ante las declaraciones de personas cercanas al PP que advierten de que el sistema de pensiones podría colapsar o piden no abordar la cuestión hasta después de las elecciones.

Sánchez ha asegurado que el plan del PP y Vox es “mentir” a los ciudadanos hasta el 29N y luego, “si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas su jubilación”. Frente a estas advertencias, ha trasladado a los pensionistas actuales y futuros un mensaje de “absoluta tranquilidad y confianza” y ha defendido que el sistema público de pensiones es “sostenible”.

El jefe del Ejecutivo también ha recordado que la legislatura terminará con más de 20.000 millones de euros en la hucha de las pensiones, frente a los 5000 millones que, según ha señalado, había al finalizar el mandato del PP.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo durante la rueda de prensa tras participar en la cumbre del Partido Popular Europeo celebrada este jueves en Bruselas. EFE/ Diego Puerta/ PP

Qué han respondido el PP y Vox sobre la subida de las pensiones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que las pensiones son “innegociables” y que, si llega a la presidencia del Gobierno, las actualizará conforme al IPC. Sus declaraciones se produjeron en Bruselas, después de participar en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE).

“Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya; se acabó”, ha afirmado Feijóo. El dirigente popular ha defendido que garantizará la viabilidad del sistema público y ha respondido a las acusaciones de Sánchez al cuestionar su credibilidad en esta materia.

En concreto, ha señalado que Sánchez votó a favor de congelar las pensiones en España en 2011 y ha afirmado que el presidente del Gobierno no puede ir a “dar lecciones” sobre la viabilidad y la congelación de las prestaciones, porque “está inhabilitado para eso”.

Desde Vox, la portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha rechazado las advertencias de Sánchez y ha sostenido que el riesgo para las pensiones procede del Gobierno socialista. “Nuestra intención es garantizar las pensiones a todos los mayores”, ha dicho Millán, y ha enfatizado: “Con Vox en un Gobierno las pensiones se van a pagar, a costa de lo que sea”.

La portavoz también ha criticado la gestión del Ejecutivo por la inflación, la corrupción y los resultados del informe PISA, y ha acusado al Gobierno de malgastar dinero público “en cosas ineficientes”. Además, ha evitado concretar si su partido defiende un sistema mixto, público y privado, para las pensiones, y ha negado que Vox haya planteado privatizarlas.