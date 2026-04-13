Hoy sabemos que hablar solo no solo es normal, sino que es un signo de eficiencia cognitiva. Para entender por qué las personas hablan solas, hay que mirar atrás. El psicólogo ruso Lev Vygotsky, pionero en el estudio del desarrollo infantil, observó que los chicos suelen narrar sus acciones mientras juegan. Para él, este “lenguaje privado” es la transición entre el habla social y el pensamiento interno. A medida que crecemos, ese diálogo se vuelve silencioso e invisible, pero nunca desaparece del todo. En momentos de estrés, cansancio o ante desafíos complejos, el cerebro recurre a su “viejo truco”: sacar el pensamiento al exterior para procesarlo mejor. No se trata solo de una manía; tiene beneficios concretos respaldados por investigaciones: Un dato complementario que suma la psicología moderna (como las investigaciones de Ethan Kross en su libro Chatter) es que el efecto mejora si te hablás en tercera persona. En lugar de decir “¿Por qué estoy tan nervioso?”, probá decir: “[Tu nombre], hacé una pausa, vas a estar bien”. Este pequeño cambio lingüístico genera una distancia psicológica que te permite analizar tus problemas como si fueran los de otra persona, reduciendo el estrés y mejorando la toma de decisiones. Si bien hablar solo es saludable en la gran mayoría de los casos, existen señales que no hay que ignorar. La diferencia fundamental radica en la funcionalidad y el control.