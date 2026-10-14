Fuga de película: presos se "escurrieron" enjabonados de su celda y los atraparon en Bolivia.

Dos detenidos escaparon de una dependencia de Gendarmería Nacional en La Quiaca, Jujuy, y fueron recapturados en Bolivia apenas diez horas después. La fuga quedó registrada por una cámara de seguridad y desató un operativo coordinado entre las fuerzas de ambos países.

El episodio ocurrió el lunes 5 de octubre en el Escuadrón N° 21, ubicado a pocos metros de la frontera internacional. Los hombres consiguieron atravesar un estrecho espacio de la puerta de su celda y llegaron hasta Villazón, la ciudad boliviana situada frente a La Quiaca. La principal incógnita es cómo lograron deslizarse por la abertura, mientras las autoridades investigan si utilizaron alguna sustancia para facilitar la maniobra.

Cómo lograron escapar de la dependencia de Gendarmería

Las imágenes de seguridad muestran a uno de los detenidos agachándose para pasar su cuerpo por un hueco entre los barrotes. Una vez afuera, derramó una sustancia blanca sobre el suelo, mientras su compañero repetía el movimiento para salir de la celda. Segundos después, un efectivo apareció en el sector, cuando ambos ya habían conseguido escapar de la celda.

Aunque surgió la hipótesis de que los hombres se untaron con jabón líquido o detergente para deslizarse por la abertura, Gendarmería no confirmó que hayan utilizado esos productos. Tras advertir la evasión, la fuerza federal emitió una alerta y comenzó la búsqueda. El intercambio de información entre las autoridades argentinas y bolivianas permitió establecer que los fugitivos habían cruzado la frontera y se encontraban en Villazón.

Dónde los encontraron y cómo fueron devueltos a la Argentina

La Policía boliviana localizó a los dos hombres en la vía pública, cerca del cruce de las calles 7 de Noviembre y 24 de Septiembre, en el centro de Villazón. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Unidad Policial de Acción y Reacción (UPAR Delta), dependiente del Comando de Frontera Policial. La recaptura en Bolivia se concretó sin que se registraran incidentes.

Los detenidos fueron identificados como Walter Ernesto Medina, de 29 años y nacionalidad dominicana, y Jaime Olmos Delgadillo, de 36, oriundo de Bolivia. Tras ser interceptados, quedaron bajo custodia mientras se tramitaba su expulsión administrativa del país vecino. Finalmente, ambos fueron entregados a Gendarmería en el Puente Internacional Horacio Guzmán, que conecta Villazón con La Quiaca, y quedaron nuevamente a disposición de la Justicia argentina. Hasta el momento, no se informaron los delitos que se les imputaban ni si se abrió una investigación interna por la fuga.