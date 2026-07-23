Ponerle papel aluminio en el picaporte de la puerta.

En las redes sociales comenzó a ganar popularidad un llamativo consejo relacionado con la seguridad del hogar: cubrir el picaporte de la puerta con papel aluminio. A primera vista puede parecer una práctica sin sentido, pero quienes la recomiendan aseguran que puede ayudar a detectar si alguien intentó manipular el acceso a una vivienda.

La propuesta consiste en envolver la manija con una capa de papel aluminio antes de salir de casa o durante la noche. Aunque no reemplaza un sistema de seguridad, algunos consideran que puede actuar como una señal de alerta ante movimientos inesperados.

¿Por qué envuelven el picaporte de la puerta con papel aluminio?

La idea detrás de este método es que el papel aluminio es un material muy fácil de deformar. Si una persona intenta girar el picaporte o manipular la puerta desde el exterior, el envoltorio puede romperse, arrugarse o producir un leve ruido, dejando evidencia de que alguien tocó la manija.

Por ese motivo, algunos lo utilizan como una forma sencilla de comprobar si hubo intentos de manipulación mientras la vivienda permanecía vacía o durante la noche.

¿Por qué envuelven el picaporte de la puerta con papel aluminio? Fuente: IA

¿Para qué sirve poner papel aluminio en el picaporte de la puerta?

Entre las razones por las que este truco se hizo viral, suelen mencionarse las siguientes:

Permite detectar si alguien manipuló el picaporte cuando no había nadie en la vivienda.

Puede generar un pequeño ruido si la manija es movida.

Deja señales visibles si el papel fue alterado o retirado.

Es una alternativa económica y rápida, ya que no requiere herramientas ni instalaciones.

¿El papel aluminio en el picaporte realmente ayuda a prevenir robos?

Especialistas en seguridad coinciden en que envolver el picaporte con papel aluminio no evita un robo ni impide que una persona pueda ingresar a una vivienda. Sin embargo, señalan que, en determinadas situaciones, podría servir como un recurso complementario para advertir una posible manipulación.

De todos modos, recuerdan que las medidas más efectivas siguen siendo contar con cerraduras de buena calidad, puertas resistentes, iluminación exterior adecuada y, cuando sea posible, sistemas de alarma o cámaras de vigilancia.

En definitiva, el papel aluminio puede funcionar como un indicador visual de que alguien tocó la puerta, pero no debe considerarse un reemplazo de las medidas de seguridad tradicionales.