Pese a haber retomado sus funciones días atrás, la línea 148 anunció un paro por tiempo indeterminado para este martes 12 de mayo por una medida de fuerza gremial. Por su parte, la disposición afecta a todos los ramales y el servicio está completamente interrumpido. Los trabajadores de la línea 148 tomaron la decisión de hacer un paro debido a que la nueva operadora del servicio, Misión Buenos Aires, no habría cumplido con el Convenido Colectivo de Trabajo 460/73 de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). En este sentido, se informó que el reclamo es por un nuevo atraso en el pago de los salarios y por el estado de las terminales de cabeceras, en las que denunciaron la falta de baños. En tanto, aún no se confirmó cuándo volverá a normalizarse el servicio en todos los ramales de la línea 148. A través de un comunicado, los delegados expresaron: “Les recordamos a todos los trabajadores que se encuentren en cabeceras y las mismas no cuenten con baño, deberán dirigirse a las instalaciones de la empresa a realizar sus necesidades”. Por su parte, la línea 148 arrastraba una profunda crisis y recientemente había retomado el servicio tras la quiebra del grupo El Nuevo Halcón S.A. La línea 148 es una de las más importantes de la zona sur del Gran Buenos Aires ya que conecta la localidad de Florencio Varela con Constitución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, Pasa por Quilmes, Solano, Wilde y Avellaneda, siendo así una de las que mayor número de pasajeros tiene día a día.