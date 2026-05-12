El calendario de feriados vuelve a dar una sorpresa para miles de argentinos. El Gobierno confirmó que el el miércoles 20 de mayo será feriado, lo que habilita un nuevo día de descanso antes del Día de la Revolución de Mayo, que se celebra el 25. La medida generó expectativa tanto en trabajadores como en el sector turístico, que ya proyecta un fuerte movimiento interno. La decisión se enmarca en una estrategia oficial para impulsar el turismo local y el consumo, aprovechando una fecha clave del calendario, como lo es el Día de La Rioja. De esta manera, mayo se consolida como uno de los meses con mayor cantidad de descansos extendidos del año, algo muy valorado por quienes buscan escapadas cortas sin alejarse demasiado. Si bien la aplicación puede variar según el sector y la actividad, en la práctica la mayoría de los trabajadores podrán acceder al día de descanso por asueto administrativo, especialmente en el ámbito público y en empresas que suelen adherir a este tipo de disposiciones. Como ocurre con otros asuetos, la adhesión del sector privado dependerá de cada empleador. Este tipo de medidas suele tener un impacto directo en la planificación familiar en actividades para aprovechar el tiempo libre. Con este anuncio, el día de descanso de mayo se transforma en una oportunidad ideal para los riojanos que quieran hacer una escapada breve antes del Día de la Revolución de Mayo. El sector turístico espera que este movimiento ayude a reactivar economías regionales, especialmente en ciudades que dependen del turismo de cercanía. Hoteles, restaurantes y comercios ya se preparan para un incremento en la demanda, en un contexto donde cada feriado es clave para sostener la actividad. En este marco, el fin de semana largo por el Día de la Revolución de Mayo será clave. Así, el nuevo feriado confirmado no solo reordena el calendario laboral, sino que también se convierte en una herramienta para dinamizar el turismo interno y ofrecer un respiro en la rutina diaria.