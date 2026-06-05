Científicos de la UBA descubrieron los beneficios que tendría el mate para el parkinson. Foto: NA.

El Parkinson apagó este viernes 5 de junio la vida de Carlos Alberto Solari, más conocido como Indio Solari. El ícono del rock nacional murió a los 77 años, tras haber luchado durante una década contra esa enfermedad.

Este trastorno neurodegenerativo y crónico que afecta al sistema nervioso central hasta el momento no tiene cura. Se estima que 10 millones de personas en el mundo lo padecen. Pero en medio de todo esto, una nueva investigación de científicos argentinos brinda esperanza a quienes tienen esta dolencia.

Parkinson: cómo podría ayudar el mate a quienes tienen la enfermedad

Investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) llevan diez años estudiando los posibles beneficios del consumo de la yerba mate en el cerebro.

En 2019 publicaron en la revista especializada Movement Disorders un artículo en el que mostraban cómo la yerba tiene la capacidad de prolongar la vida de las neuronas dopaminérgicas en cultivo.

A partir de ahí, el equipo dirigido por el biólogo Juan Ferrario decidió profundizar sus indagaciones y fue así que se llegó a observar que el extracto de yerba mate logra retrasar la muerte y favorecer la supervivencia de las neuronas dopaminérgicas, el tipo celular más afectado por el Parkinson.

La yerba tiene la capacidad de prolongar la vida de las neuronas dopaminérgicas en cultivo. Foto: IA. Generado con IA.

El hallazgo de los investigadores argentinos sobre los beneficios del mate para el Parkinson

Las enfermedades neurodegenerativas suelen originarse cuando las neuronas pierden la capacidad de eliminar sus propios desechos y se intoxican de forma progresiva. Sin embargo, este hallazgo argentino demuestra que la clave para frenar ese deterioro y mantener las células cerebrales sanas podría esconderse en un proceso de reciclaje interno tan fascinante como vital.

El gran protagonista de esta investigación es el ácido clorogénico, un compuesto natural que, según explicó la especialista Ferrario, “podría estar regulando de manera indirecta un proceso que se llama autofagia, que es muy beneficioso para la vida de las neuronas”.

Al estimular este mecanismo de autolavado, se abre la posibilidad teórica de evitar la acumulación de residuos tóxicos en el cerebro, un avance crítico que promete redefinir las estrategias científicas contra el envejecimiento neuronal.

El secreto del mate: por qué puede ayudar a retrasar el avance del Parkinson

El ácido clorogénico representa cerca del 40% de los compuestos químicos de la yerba mate y, según detalló Ferrario, “los polifenoles en su conjunto representan casi el 9% del peso seco del mate”. Si bien este componente también es característico del café —bebida asociada históricamente a la neuroprotección—, la ingesta estimada entre los tomadores de mate llega a ser entre tres y cinco veces mayor, posicionando a la tradicional infusión rioplatense como una verdadera “usina” biológica de este compuesto.

La efectividad del mecanismo quedó demostrada en los modelos experimentales del laboratorio, donde el ácido clorogénico comercial exhibió una capacidad protectora idéntica sobre las neuronas. Al encender el sistema de reciclaje y limpieza interna, las células logran defenderse del deterioro, validando el impacto de la yerba mate como un aliado estratégico e inesperado en la preservación de la salud cerebral.

Los próximos pasos del hallazgo

A pesar de ser tan significativo este hallazgo, todavía queda camino por recorrer. Es necesario avanzar en ensayos clínicos en humanos.

“En estos últimos años pospandémicos logramos demostrar estos efectos. Nos faltaría todavía completar algunos controles. Esto está en proceso de finalización para poder publicarlo”, sostuvo el investigador.