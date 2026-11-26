Los empleados de comercio recibirán un aumento de 1,9% en noviembre (a cobrar en los primeros días de diciembre), tal como acordó la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) con las cámaras empresariales.
Se trata del último tramo de un incremento de 5,7% distribuido de la siguiente manera: un 1,9% en octubre, 1,9% en noviembre y un 1,9% en diciembre.
El acuerdo también estableció el pago de un bono extraordinario de $ 50.000 pagadero en dos cuotas de $ 25.000 en octubre y noviembre.
Cuánto cobran los empleados de comercio tras el nuevo aumento
El último tramo del acuerdo paritario incrementará en 1,9% los salarios de los trabajadores mercantiles. Los sueldos básicos mínimos para la jornada completa, sin computar adicionales por antigüedad ni presentismo, son los siguientes y se les debe sumar el bono de $ 25.000:
Maestranza
- Categoría A: $ 1.233.448
- Categoría B: $ 1.236.969
- Categoría C: $ 1.249.305
Administrativo
- Categoría A: $ 1.246.664
- Categoría B: $ 1.251.955
- Categoría C: $ 1.257.240
- Categoría D: $ 1.273.103
- Categoría E: $ 1.286.320
- Categoría F: $ 1.305.707
Cajero
- Categoría A: $ 1.251.069
- Categoría B: $ 1.257.240
- Categoría C: $ 1.265.171
Auxiliar
- Categoría A: $ 1.251.069
- Categoría B: $ 1.259.881
- Categoría C: $ 1.288.963
Auxiliar Especializado
- Categoría A: $ 1.261.647
- Categoría B: $ 1.277.508
Vendedor
- Categoría A: $ 1.251.069
- Categoría B: $ 1.277.511
- Categoría C: $ 1.286.320
- Categoría D: $ 1.305.707
Cuándo será el próximo aumento para los empleados de comercio
El entendimiento entre el sindicato y las cámaras empresariales arrancó en de octubre y se completa en diciembre con una actualización total de 5,7%.
En el acuerdo también se fijó el compromiso institucional de retomar las negociaciones y tener una nueva reunión paritaria en enero de 2027 para evaluar el impacto de las variables macroeconómicas.