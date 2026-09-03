Chalten Camp, el glamping de la Patagonia que fue elegido entre los mejores de Sudamérica.

Cada vez más viajeros eligen hospedajes donde el alojamiento es una experiencia en sí y no solo funciona como un lugar para descansar. Dormir bajo un cielo repleto de estrellas, despertar con vistas a una de las montañas más emblemáticas de la Patagonia o alojarse en un domo rodeado de bosque es el sueño de muchos.

En ese contexto, Argentina cuenta con un lugar privilegiado. Chalten Camp fue nominado a los World Travel Awards 2026 en la categoría Mejor Sitio de Glamping de Sudamérica. El reconocimiento distingue una propuesta que combina turismo sustentable, confort y una conexión privilegiada con el macizo del Fitz Roy.

Chalten Camp: el glamping de El Chaltén nominado a los World Travel Awards 2026

Considerados entre los premios más prestigiosos de la industria turística internacional, los World Travel Awards reconocen cada año a los mejores destinos, hoteles y experiencias de viaje. En esta edición, Chalten Camp fue seleccionado por su propuesta de alojamiento integrada al paisaje patagónico y por su compromiso con un turismo de bajo impacto ambiental.

Los eco-domos fueron emplazados en el borde del bosque nativo, respetando la geografía del terreno y orientados hacia el Fitz Roy para ofrecer vistas panorámicas. El diseño busca reducir la intervención sobre el entorno y permitir que los huéspedes disfruten plenamente de la naturaleza sin alterar el equilibrio del lugar.

Chalten Camp, el glamping de la Patagonia que fue elegido entre los mejores de Sudamérica. Instagram @glampingsoul | Audiencias Argentinas.

Más que un alojamiento, Chalten Camp invita a descubrir la Patagonia a otro ritmo. La propuesta prioriza el contacto con el paisaje, las caminatas, la contemplación y el descanso, dejando que la montaña y el bosque marquen el tiempo de cada jornada.

Cómo es el glamping de lujo con vista al Fitz Roy

El complejo cuenta con domos Premium y Deluxe. Los primeros ofrecen mayor amplitud y vistas abiertas al Fitz Roy, mientras que los segundos están inmersos en el bosque, generando un ambiente más íntimo y silencioso.

Cada unidad dispone de baño privado, estufa a leña y todas las comodidades necesarias para disfrutar de una estadía confortable sin perder la conexión con el entorno natural.

El corazón del establecimiento son sus espacios comunes. El domo principal y el restaurante funcionan como puntos de encuentro donde los huéspedes pueden relajarse después de las excursiones, compartir experiencias o contemplar el paisaje junto al fuego.

Chalten Camp, el glamping de la Patagonia que fue elegido entre los mejores de Sudamérica. Instagram @glampingsoul | Audiencias Argentinas.

Gastronomía patagónica con productos locales

La propuesta gastronómica está dirigida por el chef Martín Lukesch, quien diseña un menú inspirado en los sabores de la Patagonia. La cocina prioriza ingredientes regionales y técnicas tradicionales, como las cocciones a fuego y en horno de barro, para ofrecer platos que reflejan la identidad del territorio.

Cuánto cuesta alojarse en Chalten Camp

Durante octubre de 2026, alojarse en un Domo Doble Premium con vista al Fitz Roy y desayuno incluido tiene un valor promocional de 960 dólares por noche. Se trata de una tarifa rebajada, ya que fuera de esta promoción el precio puede rondar los 2.000 dólares, aunque el valor final varía según la temporada y la disponibilidad.

La experiencia también puede complementarse con una propuesta gastronómica más completa. El paquete incluye desayuno casero, una vianda para las caminatas y una cena de tres pasos a la luz de las velas, servida en el domo principal. Esta alternativa tiene un valor de 2.000 dólares.

Cuánto cuesta alojarse en Chalten Camp. Chalten Camp | Audiencias Argentinas

Los domos están diseñados para combinar el contacto directo con el paisaje patagónico con distintas comodidades. Cada unidad cuenta con 27 metros cuadrados, baño privado con ducha, estufa a leña y electricidad de 220 V.

Además, los huéspedes pueden elegir la configuración de descanso que prefieran: una cama queen size o dos camas individuales. De esta manera, el alojamiento busca ofrecer una experiencia de montaña sin resignar confort, con el Fitz Roy como protagonista del paisaje.

Qué actividades se pueden hacer desde Chaltén Camp

Además del alojamiento, Chaltén Camp organiza algunas de las experiencias más buscadas de El Chaltén. Entre ellas se destacan el trekking a Laguna de los Tres, una de las caminatas más famosas del Parque Nacional Los Glaciares, travesías en packraft sobre aguas glaciares, jornadas de pesca deportiva y salidas de observación y fotografía de naturaleza.

Todas las actividades están pensadas para que los visitantes exploren la Patagonia de una manera responsable y en contacto directo con el paisaje.