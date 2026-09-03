La provoleta es uno de los acompañamientos más elegidos para abrir un asado, pero tiene un pequeño problema: si la parrilla no está bien preparada, el queso puede pegarse, deformarse o terminar cayendo entre las brasas.

Por eso, existe un truco casero que cada vez gana más popularidad entre quienes buscan dejar la parrilla en mejores condiciones antes de cocinar.

Consiste en utilizar vinagre blanco, un producto habitual de la cocina que también tiene múltiples usos para la limpieza.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la parrilla antes de hacer una provoleta?

El objetivo principal es ayudar a aflojar restos de grasa, comida y suciedad que pueden haber quedado adheridos a las rejillas después de otros usos.

El vinagre contiene ácido acético, que puede contribuir a ablandar determinados residuos y facilitar que posteriormente sean removidos con un cepillo adecuado.

Esto resulta especialmente importante cuando se va a preparar una provoleta, ya que el queso se coloca directamente sobre la parrilla y necesita una superficie limpia y correctamente acondicionada.

¿Cómo aplicar el vinagre en la parrilla?

El procedimiento es sencillo. Lo recomendable es utilizar vinagre blanco y colocarlo en un pulverizador.

La aplicación debe hacerse con la parrilla fría o a una temperatura segura para manipularla, antes de encender el fuego. Se debe rociar una cantidad moderada sobre los fierros y dejar actuar durante unos minutos.

Después, hay que pasar un cepillo para parrilla para desprender los restos de grasa y suciedad.

Una vez terminado el procedimiento, es importante retirar los residuos y dejar la superficie limpia y seca antes de comenzar a cocinar.

¿El vinagre evita que la provoleta se pegue?

Aunque este truco puede ayudar a acondicionar y limpiar la superficie, no debe considerarse un método infalible para evitar que la provoleta se pegue.

El secreto para cocinar el queso sin que se desarme está también en utilizar una parrilla limpia, alcanzar una temperatura adecuada y manipular la provoleta lo menos posible durante la cocción.

Por eso, el vinagre funciona principalmente como un paso previo de limpieza, no como un producto antiadherente.

El truco para preparar la parrilla antes de cocinar

Para conseguir mejores resultados, primero hay que retirar los restos grandes de comida y grasa que hayan quedado de usos anteriores.

Luego se puede aplicar el vinagre, dejarlo actuar durante algunos minutos y pasar el cepillo para desprender la suciedad.

Finalmente, hay que limpiar la superficie para eliminar cualquier resto del producto antes de colocar los alimentos.

Este último paso es fundamental: la parrilla debe quedar completamente preparada antes de comenzar el fuego y cocinar.