Con la llegada de la temporada de nieve, la Patagonia vuelve a convertirse en uno de los destinos más buscados por quienes priorizan experiencias exclusivas, naturaleza y bienestar. En ese escenario, Las Balsas Relais & Châteaux, en Villa La Angostura, redefine el concepto de escapada invernal con una propuesta que combina alojamiento de lujo, gastronomía de autor y experiencias sensoriales frente al imponente lago Nahuel Huapi.

Rodeado por bosques nevados y a pocos minutos del Cerro Bayo, el hotel invita a vivir el invierno patagónico desde otro lugar: más pausado, más consciente y profundamente conectado con la naturaleza.

Un invierno único entre nieve, spa y gastronomía patagónica

La experiencia de invierno en Las Balsas Relais & Châteaux está diseñada para quienes buscan mucho más que unos días de descanso. El hotel propone un equilibrio entre aventura y relajación, donde las jornadas de esquí y actividades en la nieve se complementan con yoga, masajes y momentos de desconexión total.

Entre sus programas destacados para la temporada, se encuentra “Winter Beyond Inclusive”, una experiencia que incluye estadías en villas con vista al lago, gastronomía gourmet, spa y traslados diarios al Cerro Bayo.

Cada detalle fue pensado para desacelerar el ritmo cotidiano: desayunos frente al lago, tratamientos de bienestar, degustaciones y cenas inspiradas en sabores regionales crean un entorno ideal para renovar cuerpo y mente.

Gastronomía de autor y sabores regionales

Uno de los grandes diferenciales de Las Balsas Relais & Châteaux es su propuesta culinaria. La cocina del hotel combina ingredientes patagónicos con técnicas contemporáneas y una fuerte identidad regional.

Los menús degustación con maridaje, las preparaciones con productos locales y la experiencia gastronómica frente al paisaje nevado convierten cada comida en parte central de la estadía.

La experiencia se completa con cócteles de autor, degustaciones de gin y espacios cálidos junto al fuego, ideales para las tardes de invierno después de un día en la montaña.

Bienestar, yoga y experiencias para reconectar

El wellness dejó de ser un lujo ocasional para transformarse en una tendencia global de viaje. En línea con esa búsqueda, Las Balsas Relais & Châteaux desarrolló programas enfocados en el bienestar integral.

Masajes relajantes, clases de yoga, caminatas conscientes y espacios diseñados para el descanso profundo forman parte de una experiencia inmersiva en plena naturaleza patagónica. El spa del hotel, con vistas abiertas al paisaje, propone una pausa real del estrés urbano.

Además, el hotel fue reconocido como la primera propiedad Relais & Châteaux y B Corp del mundo, reforzando su compromiso con la sustentabilidad y el turismo consciente.

A minutos del Cerro Bayo y rodeado de naturaleza

Ubicado en uno de los destinos más exclusivos del sur argentino, Las Balsas Relais & Châteaux ofrece acceso privilegiado a actividades de invierno como esquí, snowboard, caminatas en la nieve y excursiones por los bosques patagónicos.

La cercanía con Cerro Bayo permite combinar aventura y descanso en una misma jornada: mañanas en las pistas y tardes de relax frente al lago o en el spa del hotel.

En un contexto donde cada vez más viajeros buscan experiencias personalizadas y hoteles boutique de lujo, Villa La Angostura se consolida como uno de los grandes destinos únicos del invierno argentino. Y Las Balsas Relais & Châteaux aparece como uno de sus máximos exponentes.

Una escapada para vivir la Patagonia desde otro lugar

Lejos del turismo masivo, Las Balsas Relais & Châteaux apuesta por una hospitalidad íntima y sofisticada, donde el silencio del bosque, la nieve cayendo sobre el lago y el confort de un hotel boutique crean una experiencia difícil de replicar.

Este invierno, la propuesta invita a detenerse, respirar profundo y volver a conectar con lo esencial, en uno de los paisajes más impactantes de la Argentina.