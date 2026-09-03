Tenía la visa aprobada, viajó a Estados Unidos y todo terminó mal: le negaron la entrada y le prohibieron el ingreso por 5 años.

En esta noticia El calvario de la joven argentina que fue deportada

Miles de personas viajan diariamente a los Estados Unidos para vacacionar durante todo el año y para poder acceder es importante tener la visa norteamericana al día. No obstante, una joven compartió una experiencia que lo tocó vivir cuando intentó ingresar al país los documentos al día.

La argentina contó el calvario que le tocó vivir en el aeropuerto de Houston, cuando las autoridades aeroportuarias le negaron la entrada al acusarla de querer trabajar ahí.

El calvario de la joven argentina que fue deportada

“Me acaban de deportar de Estados Unidos. Viví una locura en el aeropuerto de Houston. Estuve 16 horas encerradas sin contar las 10 horas de vuelo ida y vuelta”, introdujo la joven en un video que compartió en su TikTok @orneattadia.

Tenía la visa aprobada, viajó a Estados Unidos y todo terminó mal: le negaron la entrada y le prohibieron el ingreso por 5 años. TikTok: @orneattadia / Composición con Canva

La joven aseguró que tuvo que taparse con una frazada de aluminio, tomar sopa y beber sidra caliente durante esas horas para sobrevivir.

“Fui increpada, cuestionada”, señaló y luego explicó: “Yo fui una semana de vacaciones a pasear. Me revisaron el celular, la computadora y me sacaron todo. No pude hablar con nadie”.

“Me acusaron de querer quedarme a trabajar ahí cuando no es el caso. Es el último lugar en el que me quedaría. Me revocaron la visa y tengo prohibido el ingreso al país por 5 años”, reclamó.

La joven aprovechó el video para denunciar que en la sala donde esperó no vio a ningún solo europeo. “Eran mexicanos, colombianos, indios”, señaló.

El video rápidamente se viralizó en TikTok y dio mucho para hablar entre los seguidores, ya que a muchos les interesó las razones del accionar de la policía aeroportuaria norteamericana.