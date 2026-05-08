Pocos ingredientes de la rutina matutina generan tanto descarte como el café molido: una vez preparada la infusión, los restos terminan casi sin pensarlo en la basura. Lo que no todo el mundo sabe es que ese material tiene utilidad real en el jardín o en las macetas, y los aficionados a la jardinería hace tiempo que lo aprovechan como abono orgánico. Su valor para las plantas viene de la materia orgánica que incorpora al sustrato y de los nutrientes que libera de forma gradual durante su descomposición. La ventaja frente a otros fertilizantes es evidente: no hay que comprarlo ni buscarlo, porque ya está en casa como subproducto de algo que se consume a diario, lo que lo transforma en una alternativa sustentable y sin ningún costo extra. La tendencia de incorporar sobras de cocina al cuidado del jardín viene creciendo en los últimos años. Junto a las cáscaras de huevo u otros restos orgánicos, el café usado se consolidó como uno de los favoritos por su disponibilidad y facilidad de uso. La forma correcta de aplicarlo es esparciéndolo en pequeñas cantidades alrededor de las plantas o mezclándolo directamente con la tierra. También puede sumarse al compost para potenciar su efecto. Lo importante es no excederse: en grandes cantidades puede alterar el equilibrio del suelo y resultar contraproducente. Un detalle práctico: antes de usarlo, conviene dejar secar un poco el café para evitar que se compacte o genere humedad excesiva en la tierra. El momento ideal es justo después de preparar el café, aprovechando el residuo fresco. Vale aclarar que este truco no es una solución mágica ni reemplaza un cuidado integral. Funciona como complemento dentro de una rutina que incluya riego adecuado, buena exposición a la luz y un suelo en condiciones. Las plantas necesitan todos esos factores actuando en conjunto para desarrollarse bien. En definitiva, reutilizar el café usado en el jardín es un gesto pequeño con un impacto concreto: mejora la tierra de forma natural, reduce residuos y no cuesta nada. Un hábito simple que vale la pena incorporar.