El truco promete ayudar con los olores del refrigerador, aunque no reemplaza la limpieza habitual.

Confirmado y oficial | Suspenden las licencias de conducir para los conductores que hayan cometido esta falta en agosto

En Colombia, cada vez más personas están probando un método casero que consiste en poner un rollo de papel higiénico dentro de la heladera. La recomendación se popularizó en videos y publicaciones de redes sociales, donde usuarios aseguran que el papel ayuda a absorber la humedad y los malos olores que se acumulan en el electrodoméstico.

Aunque el truco no es nuevo, volvió a ganar notoriedad por su bajo costo y por la facilidad con la que puede aplicarse en cualquier hogar. Especialistas en mantenimiento doméstico aclaran que puede servir como apoyo temporal, pero advierten que no sustituye una limpieza profunda ni corrige problemas de conservación de alimentos.

¿Para qué sirve colocar papel higiénico en la heladera?

La principal función del papel higiénico dentro de la heladera es absorber parte de la humedad ambiental. Cuando hay exceso de humedad, algunos alimentos se deterioran más rápido y pueden aparecer olores desagradables.

El cartón y las fibras del papel tienen capacidad de retener agua, por lo que el rollo actúa como un absorbente sencillo. Quienes lo usan suelen dejarlo en un estante lateral o en la parte trasera del refrigerador, lejos de alimentos que puedan contaminarse.

Sin embargo, el efecto es limitado. Si la heladera presenta condensación constante, derrames o residuos de comida, el papel se saturará rápidamente y dejará de ser útil.

Colocar el papel higiénico en la heladera: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo.

¿Por qué recomiendan poner un rollo de papel higiénico en el refrigerador?

La recomendación se basa en tres ventajas prácticas:

Ayuda a disminuir olores leves dentro del refrigerador.

Absorbe humedad en espacios pequeños.

Es económico y fácil de conseguir.

Muchas personas lo utilizan después de guardar frutas, verduras o alimentos cocinados con aromas intensos. El objetivo es reducir la sensación de olor al abrir la puerta de la heladera.

Aun así, los expertos recuerdan que los malos olores persistentes suelen indicar restos de comida, líquidos derramados o alimentos en mal estado, situaciones que deben corregirse con limpieza y revisión de los productos almacenados.

¿El papel higiénico realmente elimina los malos olores de la heladera?

El papel higiénico absorbe parte de la humedad y de las partículas responsables del olor, lo que genera una sensación de ambiente más fresco durante algunos días.

Para mejores resultados, recomiendan:

cambiar el rollo cada una o dos semanas;

usar un rollo nuevo y seco;

evitar que entre en contacto con alimentos;

mantener los recipientes bien tapados.

Si el olor continúa después de limpiar la heladera, conviene revisar alimentos vencidos, desagües internos o el funcionamiento del equipo.