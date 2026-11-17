No las ingieras: el estudio científico que dice por qué no debes consumir papas con brotes o manchas verdes

Las papas que comienzan a desarrollar brotes pueden representar un riesgo para la salud si se consumen en determinadas condiciones. Esto ocurre porque, durante ese proceso, el tubérculo puede aumentar la concentración de glicoalcaloides, sustancias naturales que funcionan como mecanismo de defensa de la planta y que pueden resultar tóxicas para las personas.

Uno de los principales compuestos de este grupo es la solanina, que también puede acumularse en las partes verdes de la papa. Por este motivo, los organismos de seguridad alimentaria recomiendan prestar atención a su aspecto antes de cocinarla y evitar aquellos ejemplares que presenten brotes abundantes, zonas verdes extensas o un sabor amargo.

La precaución es especialmente importante cuando se trata de niños pequeños, ya que una exposición elevada a estos compuestos puede provocarles consecuencias más graves.

Por qué las papas con brotes pueden ser tóxicas

La solanina forma parte de las defensas naturales de la papa frente a insectos y otros organismos. En los tubérculos que se encuentran en buen estado, sus concentraciones suelen ser bajas, pero determinadas condiciones pueden favorecer un incremento de estos compuestos.

La exposición prolongada a la luz, el almacenamiento inadecuado y la aparición de brotes son algunos de los factores que pueden modificar su concentración. Las zonas verdes y los brotes merecen especial atención porque pueden acumular mayores cantidades de glicoalcaloides.

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la ingesta elevada de estos compuestos puede provocar síntomas gastrointestinales, entre ellos:

Náuseas.

Vómitos.

Dolor abdominal.

Diarrea.

En exposiciones más importantes también pueden aparecer manifestaciones neurológicas. La intensidad de los síntomas depende de la cantidad ingerida y de la exposición de cada persona.

Por eso, el aspecto de la papa es una señal importante al momento de decidir si todavía puede utilizarse para cocinar.

Por qué las papas con brotes pueden ser tóxicas. Fuente: Unsplash.

Qué pasa si se cocinan las papas con brotes

Una de las dudas más frecuentes es si hervir, hornear o freír una papa permite eliminar la solanina. Sin embargo, estos procedimientos no garantizan que el alimento deje de ser tóxico.

Los glicoalcaloides tienen una resistencia considerable al calor de la cocción habitual. Aunque algunos métodos pueden reducir parcialmente su concentración, no es posible confiar únicamente en la temperatura para volver segura una papa que presenta un deterioro importante.

El Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos recomienda evitar el consumo de papas muy verdes, amargas o con brotes extensos. Cuando aparecen pequeños brotes o zonas verdes limitadas, se aconseja retirarlos generosamente junto con las partes afectadas.

En cambio, si el tubérculo presenta numerosos brotes, grandes áreas verdes o signos de deterioro, lo más prudente es descartarlo.

Cómo saber si una papa con brotes se puede comer

No todas las papas que desarrollan pequeños brotes deben desecharse automáticamente. Para determinar si todavía pueden utilizarse, es necesario observar cuánto avanzó el proceso y cuál es el estado general del tubérculo.

Las principales señales que deben tenerse en cuenta son:

Brotes pequeños y aislados: se pueden retirar junto con una porción generosa de la zona afectada, siempre que la papa conserve un buen aspecto.

Manchas verdes: indican que el tubérculo estuvo expuesto a la luz y pueden estar asociadas con una mayor concentración de glicoalcaloides. Si son extensas, conviene descartarlo.

Brotes numerosos o desarrollados: son una señal para evitar el consumo, especialmente si están acompañados de otros signos de deterioro.

Sabor amargo: si la papa presenta este gusto, debe dejar de consumirse.

La precaución debe ser mayor en hogares con niños pequeños, porque su menor peso corporal puede hacer que una misma cantidad de sustancia represente una exposición proporcionalmente más elevada.

Cómo almacenar las papas para evitar que les salgan brotes

La conservación es fundamental para retrasar la germinación y reducir las condiciones que favorecen la acumulación de glicoalcaloides.

Tanto la EFSA como el Instituto Federal Alemán para la Evaluación de Riesgos destacan la importancia de mantener las papas protegidas de la luz y en condiciones adecuadas de almacenamiento.

Para conservarlas durante más tiempo, se recomienda:

Guardarlas en un lugar fresco, seco, oscuro y bien ventilado.

Evitar dejarlas expuestas a la luz solar o a la iluminación directa.

Utilizar bolsas de papel, tela o recipientes que permitan la circulación del aire.

No almacenarlas durante períodos prolongados en lugares cálidos.

Revisar periódicamente su estado y separar las unidades que presenten deterioro.

También es importante evitar que las papas permanezcan almacenadas durante demasiado tiempo , ya que las condiciones inadecuadas pueden favorecer tanto la aparición de brotes como el desarrollo de zonas verdes.

Además, una conservación deficiente puede modificar la composición del tubérculo y favorecer la formación de acrilamida durante determinados procesos de cocción a altas temperaturas, especialmente al freír.