El pan lactal se convirtió en un una de las opciones más elegidas por los argentinos. Se trata de un producto que está siempre disponible para resolver desayunos y meriendas. Sin embargo, cuando se está frente a la góndola, muchos se preguntan si es mejor el pan lactal blanco o integral.

Qué diferencia hay entre el blanco y el integral

La principal diferencia entre ambos productos es la harina con la que se elabora . El pan lactal blanco se prepara con harina refinada a la que se le elimina el salvado y el germen del trigo en la molienda. Este proceso le da una textura más suave, pero reduce su contenido en fibra, vitaminas y minerales.

Por su parte, el pan lactal integral se elabora con harina integral, lo cual hace que conserve todas las partes del grano. De esta manera, cuenta con un mayor aporte de fibra, lo que favorece la salud digestiva, prolonga la sensación de saciedad y contribuye a un aumento más gradual de la glucosa en la sangre.

Qué pan conviene comprar

En términos generales, los especialistas consideran que el integral es la opción más saludable por su aporte en fibra que está relacionado con la salud cardiovascular, el control del colesterol y la regulación del azúcar en la sangre.

Sin embargo, no significa que el blanco sea una mala opción, ya que puede formar parte de una alimentación balanceada en determinadas preparaciones.

Más allá de elegir uno y el otro, un factor importante a tener en cuenta es la cantidad de sodio, azúcares agregados y aditivos presentes.