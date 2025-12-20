PAMI anunció que se extenderá la cantidad de medicamentos gratis que existen en su Vademécum de Medicamentos Esenciales para jubilados y pensionados. Se trata de un fallo que afecta a los titulares de la obra social en Mendoza.

De acuerdo al sitio Diario Uno, previamente, el titular nacional de la obra social, Esteban Leguizamo, y el responsable de la sede mendocina, David Litvinchuk, habían sido denunciados penalmente. No obstante, llegaron a un acuerdo con la Justicia.

La medida que amplía los medicamentos gratis de PAMI

Leguizamo acordó con el Ministerio Público Fiscal Federal para dar cumplimiento parcial a la orden que refiere a la accesibilidad a remedios gratuitos. De esta manera, se mantiene vigente el esquema de Subsidio Social y la obligación de inscripción en el sistema para jubilados y pensionados.

Uno de los puntos más importantes de la resolución tiene que ver con que PAMI ampliará la cantidad de fármacos que se entregan gratuitamente: pasarán de 170 a 500 ítems junto a 300 drogas para tratamientos crónicos como la diabetes .

La disputa legal con PAMI por los medicamentos gratis

En principio, PAMI había fijado nuevos requisitos para que los jubilados y pensionados accedan al beneficio gratuito. Esto despertó críticas y el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza, a cargo Pablo Quirós, emitió una medida cautelar para dar marcha atrás con la decisión.

Sin embargo, la asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza denunció el incumplimiento de esa medida por ambas autoridades. Después de una intimación de la Justicia, en enero de este año, los dos directores fueron acusados penalmente como coautores de delito de desobediencia.

Finalmente, se llegó a un acuerdo que fue celebrado por la parte querellante, dado que, no solo se mantuvo el esquema de subsidios, sino que las condiciones se ablandaron.

Beneficios PAMI: los puntos más destacados del fallo