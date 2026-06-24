El país de América Latina con mejor calidad de vida que supera incluso a potencias mundiales (foto: archivo).

Uruguay se posicionó como el país con mejor calidad de vida de América Latina y superó a China y Rusia en la clasificación internacional de Numbeo, una plataforma que mide el bienestar a partir de variables como ingresos, seguridad, salud y medio ambiente. El resultado ubica a una nación pequeña por encima de dos potencias globales.

El Índice de Calidad de Vida es una herramienta que distintos organismos y plataformas utilizan para evaluar el bienestar de una población. Combina factores como salud, costo de vida, contaminación, clima y seguridad, y permite comparar países de forma directa .

¿Por qué Uruguay supera a China y Rusia en calidad de vida?

El índice de Numbeo establece una relación entre ingresos, costo de vida, tráfico, clima, seguridad, salud y contaminación. En el ranking mundial, Países Bajos encabeza la lista, mientras que Uruguay lidera entre los países de América Latina y se ubica por delante de China y Rusia.

Los datos del PNUD refuerzan esa posición . Entre 1990 y 2023, Uruguay registró avances sostenidos que explican la mejora de su bienestar:

Esperanza de vida: creció 5,14 años.

Escolarización esperada: aumentó 4,52 años.

Ingreso per cápita: se incrementó más del 110%.

Esos progresos se tradujeron en un aumento del 20,9% en su Índice de Desarrollo Humano (IDH) durante ese período.

El índice de Numbeo establece una relación entre ingresos, costo de vida, tráfico, clima, seguridad, salud y contaminación.

¿Qué países de América Latina tienen mejor calidad de vida?

Según la clasificación de Numbeo, Uruguay encabeza la región, seguido por otros países que también muestran buenos indicadores de calidad de vida en América Latina:

Uruguay

Ecuador

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Su capital, Montevideo, figura entre las ciudades más seguras y habitables del continente, con altos niveles de libertad civil y buena calidad ambiental. A esto se suman su desarrollo sostenible, su energía limpia y reglas claras: para muchos extranjeros, esa previsibilidad estatal pesa incluso más que el costo de vida.