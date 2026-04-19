Cuando se habla de una alimentación saludable, es necesario incorporar a nuestra dieta un consumo diario de frutas y verduras para garantizar el bienestar físico del cuerpo. Estos alimentos aportan nutrientes clave, vitaminas, minerales y antioxidantes, que son resultan fundamental para el cuidado y el bienestar general, independientemente de la edad. En particular, hay una fruta deshidratada que pocos consumen, pero que se destaca por ser un potente antioxidante, fortalecer los huesos y ayudar a la producción de colágeno. En este sentido, la ciruela pasa es un tipo de fruta deshidratada, que en su mayoría se produce en California. Este alimento es una de las frutas más destacadas por sus propiedades antioxidantes, siendo ideal para fortalecer los huesos en especial después de los 45 años. Entre estos compuestos, destacan los polifenoles, que combaten el daño celular causado por los radicales libres. Además, favorece la salud del corazón y puede ayudar a combatir la inflamación. Otro punto fuerte es su alto contenido en fibra. Una porción de 100 gramos de ciruelas pasas aporta más del 25% de la fibra diaria recomendada, convirtiéndolas en un aliado para el proceso de digestión. Se estima que cada pasa tiene un total de 20 calorías y están repletas de polifenoles que pueden reducir la hinchazón del cuerpo. Además, puede ayudar a contrarrestar el estreñimiento. Las ciruelas pasas son una excelente opción para quienes buscan controlar sus niveles de azúcar en sangre. En primer lugar, como mencionamos anteriormente, las ciruelas pasas son ricas en fibra soluble, especialmente pectina. Esta actúa como una esponja en el intestino, ralentizando la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo. Esto ayuda a prevenir los picos de glucosa después de las comidas y a mantener niveles estables de azúcar en sangre. En segundo lugar, las ciruelas pasas tienen un bajo índice glucémico (IG),un indicador que mide la rapidez con la que un alimento eleva los niveles de azúcar en sangre. Las ciruelas pasas pueden complementar diversas comidas y, al mismo tiempo, pueden aportar beneficios al cuerpo. Algunos de los más destacados son: Ricas en fibra: las ciruelas pasas son una excelente fuente de fibra, lo que favorece la digestión y previene el estreñimiento. Altas en antioxidantes: contienen antioxidantes como la vitamina C y E, que ayudan a combatir los radicales libres y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Fuente de energía: sus hidratos de carbono naturales proporcionan un impulso de energía, ideal para consumir entre comidas. Aporte de minerales esenciales: en 100 gramos de ciruelas pasas se encuentran 190 mg de potasio, 14 mg de calcio, 10 mg de fósforo y 8 mg de magnesio, minerales cruciales para el funcionamiento del cuerpo. Propiedades laxantes naturales: gracias a su contenido en sorbitol, las ciruelas pasas actúan como un laxante suave, promoviendo un tránsito intestinal regular. Beneficios para la salud ósea: la vitamina K y los minerales presentes en las ciruelas pasas contribuyen a la salud ósea, ayudando a mantener los huesos fuertes y a prevenir la osteoporosis. Regulación de la presión arterial: el potasio ayuda a regular la presión arterial y a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo. Valores nutricionalesPor porción (100 g)Energía240 kcalProteínas2,1gGrasas0,3 gCarbohidratos63,9 gFibras7,1 gVitamina A781 UIVitamina K59,6 mcgVitamina B10,051 mgVitamina B21,882 mgvitamina B60,205 mgCalcio43 mgHierro0,93 mgPotasio732, mgFósforo69 mgColina10,1 mgMagnesio41, mg Este alimento natural tiene un sabor único y puede complementarse fácilmente con avena o cereales. También puede agregarse a carnes agridulces. Muchas personas prefieren sumarlo a ensaladas saludables o postres con bajas calorías. Los especialistas recomiendan consumir alrededor de 40 g por día, esto equivale a 90 kcal aproximadamente.