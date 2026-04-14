Un producto milenario volvió a ganar protagonismo entre aquellos que quieren mantener una salud digestiva y reducir la hinchazón. Se trata del kéfir, conocido como el “oro blanco” por sus múltiples beneficios sobre la microbiota intestinal. Se trata de una bebida fermentada similar al yogur, pero con una mayor diversidad de microorganismos activos, lo que potencia su efecto probiótico. El kéfir es un alimento fermentado originario de la región del Cáucaso, elaborado a partir de gránulos que contienen bacterias y levaduras beneficiosas. Durante su fermentación, se generan compuestos bioactivos que impactan directamente en el sistema digestivo. Este producto puede contener entre 30 y 60 tipos de microorganismos, lo que lo convierte en uno de los probióticos naturales más completos. Los probióticos son microorganismos vivos que, consumidos en cantidades adecuadas, generan beneficios en la salud del organismo, especialmente en el intestino. El kéfir favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas como Lactobacillus y Bifidobacterium, mientras ayuda a reducir microorganismos dañinos. Esto contribuye a restaurar el equilibrio intestinal, especialmente después de tomar antibióticos o en períodos de estrés. Uno de sus efectos más valorados es su capacidad para aliviar molestias como la distensión abdominal; constipación; diarrea o el síndrome del colon irritable. Esto se debe a que regula el tránsito intestinal y disminuye la inflamación local. El kéfir produce enzimas que ayudan a digerir la lactosa, por lo que muchas personas con intolerancia leve pueden consumirlo sin problemas. Al mejorar la microbiota, este alimento también contribuye a fortalecer las defensas naturales del cuerpo. Expertos en salud intestinal destacan que una microbiota saludable mejora la absorción de nutrientes clave como calcio y magnesio, lo que impacta en la salud ósea y metabólica. Incluso hay líneas de investigación que vinculan el equilibrio intestinal con funciones más amplias, como el sistema inmune, el metabolismo e incluso el estado de ánimo, a través del eje intestino-cerebro. También puede prepararse de forma casera mediante fermentación, un proceso que dura entre 24 y 48 horas.