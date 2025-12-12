Un nuevo ferry llegará desde Australia a Sudamérica para conectar Buenos Aires y Colonia. El nuevo buque llamado “China Zorrilla” será uno de los más rápidos del continente gracias a una inversión de u$s 170 millones.

Tendrá la capacidad de transportar cerca de 2.000 pasajeros con cero emisiones de dióxido de carbono, lo que lo convierte en uno de los primeros de estas características.

Características del ferry China Zorrilla, el barco eléctrico más grande del planeta

La empresa de transporte marítimo Buquebus lanzará el China Zorrilla, un ferry que cruzará el Río de la Plata a partir de 2026. Este navío representa el noveno construido por Incat para la compañía y será fabricado en Australia.

Tendrá una capacidad operativa para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, lo que duplica el tamaño de su predecesor, el Francisco. Su sistema de propulsión eléctrica consta de ocho motores y baterías de más de 40 MWh, lo cual reducirá el ruido y las vibraciones, elevando el nivel de confort a otro estándar.

Además, tanto en Buenos Aires como en Colonia se instalarán cargadores de alta potencia que suministrarán energía a la nave en un tiempo estimado de 80 minutos mientras los pasajeros embarcan y desembarcan.

Características del ferry China Zorrilla: innovación y recreación en alta mar

Además de funcionar con energía eléctrica, contará con 3.000 metros cuadrados de áreas recreativas, tres tipos de servicio, 150 tripulantes y conexión satelital.

El nombre del ferry rinde homenaje a la actriz China Zorrilla, figura emblemática de la cultura del Río de la Plata. La llegada del coloso a las aguas sudamericanas promete transformar la experiencia de navegación de miles de personas.