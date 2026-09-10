Además de la Ciudad de México, la empresa comenzó su despliegue con tiendas en Mundo E y Forum Buenavista, y ahora prepara su llegada a Monterrey.

Costa Coffee, la cadena de cafeterías propiedad de The Coca-Cola Company, alista su llegada a las alacenas de los hogares mexicanos, incrementando su competencia entre marcas como Nestlé, Andatti, Starbucks e incluso Legal, a través de su negocio de café empacado que lanzará de la mano de Arca Continental; al tiempo que continuará acelerando su expansión de cafeterías con la meta de colocarse entre los tres jugadores principales del mercado.

“No venimos por 20 o 30 o 40. Venimos realmente a competir y venimos realmente a formarnos en el listado de los primeros dos, tres competidores en los próximos seis años”, dijo Hugo Heredia, General Manager de Costa Coffee en México y Latinoamérica en entrevista con El Cronista.

Heredia mencionó que su apuesta en el país no se limita al negocio de las cafeterías ya que buscan convertirse en una multisolución de café con productos para distintos momentos de consumo y canales que van desde las cafeterías hasta los supermercados, tiendas de conveniencia y el hogar.

La estrategia responde la oportunidad en un mercado donde más de 70% de los mexicanos consumen café y nueve de cada 10 hogares tienen este producto en su alacena, según datos compartidos por el directivo.

Costa Coffee y Arca Continental preparan el negocio empacado

La estrategia para entrar a los hogares mexicanos ya está en marcha, explicó el entrevistado. Costa Coffee cuenta con un negocio de café empacado junto con Arca Continental, embotellador de Coca-Cola, particularmente en el norte del país.

“Queremos seguir enfatizando que somos una compañía de total bebidas. Y no podemos serlo sin tener a la segunda categoría más importante en México que es el café después de las colas”, mencionó.

El producto será 100% mexicano, según explicó ya que son granos originarios de Chiapas y Veracruz en presentaciones de café instantáneo, molido y en grano. “Solo para los mexicanos, producido en México para los mexicanos”, expresó.

La compañía ya coloca sus productos en supermercados, tiendas de conveniencia y el canal tradicional, además de utilizar la plataforma Coca-Cola en tu hogar para llevar su portafolio directamente a los consumidores.

Costa Coffee llegó a México en diciembre de 2025 con la apertura de su primera sucursal en Polanco, Ciudad de México.

La apuesta de la firma, originaria de Italia, llega en un momento donde el mercado mexicano alcanzó cerca de u$s2,270 millones en 2025 y se prevé que siga creciendo a una tasa anual compuesta de 5.6% entre este año y 2035, para alcanzar un valor de mercado de u$s3,910 millones, de acuerdo con Expert Market Research.

La compañía ya coloca sus productos en supermercados, tiendas de conveniencia y el canal tradicional. Especial

El reto de Costa Coffee: las cafeterías

Sin embargo, el mayor desafío para Costa Coffee está fuera de casa. Además de la Ciudad de México, la empresa comenzó su despliegue con tiendas en Mundo E y Forum Buenavista, y ahora prepara su llegada a Monterrey.

La compañía reconoce que el negocio de coffee shops representa una capacidad que Coca-Cola debe seguir desarrollando, particularmente por tratarse de un modelo distinto al de sus negocios tradicionales de bebidas.

Por ahora, Costa Coffee opera bajo un esquema de franquicia maestra con Jugos del Valle-Santa Clara. Una vez que el modelo esté adaptado al consumidor mexicano, la empresa contempla abrir la puerta a subfranquicias para acelerar la expansión.

Sin embargo, Heredia dijo que el plan de aperturas deberá mantener un equilibrio entre escala y rentabilidad por tienda. “No podríamos avanzar acá arriba sin que tengamos un gran balance en rentabilidad por tienda”, sostuvo.

Para Costa Coffee, México no es un sprint, sino un “ultramaratón”. La compañía espera que en cinco años el negocio de café empacado esté consolidado y que sus cafeterías sean un referente en el segmento fuera del hogar, mientras continúa avanzando hacia su objetivo de liderazgo.