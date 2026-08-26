The Coffee apuesta por el café premium y de especialidad en México para ganar terreno en un mercado cada vez más competido, donde cadenas como Starbucks, Andatti, Tim Hortons y Cielito Querido disputan las distintas ocasiones de consumo de los consumidores mexicanos.

La cadena, de origen brasileño y con un concepto inspirado en Japón, está por abrir su tienda número 70 en México y tiene como objetivo cerrar 2026 con 100 unidades. Para 2027 contempla alcanzar alrededor de 200 tiendas y, en un horizonte de cinco años, superar las 500 unidades.

El crecimiento estará impulsado principalmente por franquicias, un modelo mediante el cual The Coffee busca expandirse con establecimientos de menor tamaño y una estructura operativa enfocada en rentabilidad.

“Somos David contra Goliat”, dijo Gerardo Buenfil, director de Operaciones de The Coffee en entrevista con El Cronista.

Estephanie Suárez

La estrategia, sin embargo, no consiste en competir directamente por escala con Starbucks u otras grandes cadenas de cafeterías. The Coffee busca diferenciarse mediante café de especialidad, calidad, producto mexicano y formatos de tienda pequeños.

“Nosotros no estamos compitiendo con un concepto estadounidense o canadiense”, dijo Buenfil.

Mercado de café en México abre oportunidad para The Coffee

La apuesta de The Coffee ocurre mientras el mercado de café en México mantiene perspectivas de crecimiento. De acuerdo con datos de Claight, el mercado de café alcanzó u$s 2,270 millones en 2025 y crecería a una tasa anual de 5.6% entre 2026 y 2035, hasta alcanzar un valor estimado de u$s 3,910 millones.

La consultora señala que las estrategias de marketing y promoción serán relevantes para las empresas del sector e identifica una creciente demanda por café orgánico asociada con las preocupaciones ambientales.

En este contexto, el segmento de cafeterías premium también gana relevancia. Mordor Intelligence señala que las ofertas de cafeterías premium están ganando popularidad, particularmente entre millennials y consumidores jóvenes que valoran la calidad del producto, la autenticidad y la experiencia de consumo.

Para The Coffee, el mercado no se limita a competir por la preferencia de un consumidor frente a otro. La compañía considera que los mexicanos pueden acudir a diferentes cafeterías y cadenas de café dependiendo de la ocasión.

“El mexicano consume café en muchas partes. No consume sólo en un lugar. Entonces eso cada vez te permite darte ciertos momentos en una marca, en otra marca, en otra marca”, dijo Buenfil.

Café mexicano, la apuesta premium de The Coffee

Uno de los principales diferenciadores de The Coffee México es el origen de sus granos. Aunque la marca tiene raíces brasileñas y una identidad inspirada en Japón, 100% del café que utiliza en México es mexicano, de acuerdo con Buenfil.

La compañía trabaja con productores nacionales y cuenta con una planta tostadora en Guadalajara. De sus tres principales cafés, dos son originarios de Chiapas y uno de Veracruz.

Además, The Coffee utiliza cafés con puntuaciones superiores a 82 puntos en la escala de la Specialty Coffee Association (SCA), mientras que uno de sus cafés supera los 88 puntos.

La compañía también está adaptando su menú a las preferencias del consumidor mexicano. Recientemente incorporó la categoría de frappés, una oferta que, según Buenfil, representa una innovación de The Coffee México frente a otros mercados donde opera la marca.

The Coffee vs. Starbucks

El tamaño de las tiendas es otro de los elementos que The Coffee utiliza para diferenciarse de cadenas como Starbucks.

Mientras algunos competidores operan establecimientos de mayor superficie, The Coffee cuenta con formatos que van desde aproximadamente seis hasta 80 metros cuadrados.

La compañía también desarrolla establecimientos exclusivamente para llevar, además de formatos con espacios para clientes y servicio drive-thru.

“Nuestro objetivo son tiendas rentables, pequeñas”, explicó Buenfil.

El directivo explicó que el crecimiento de The Coffee en México está sustentado principalmente en franquicias. Actualmente la compañía cuenta con 31 franquiciatarios y alrededor de 40% de ellos opera más de una tienda.

La empresa afirma que alrededor de 95% de sus 70 unidades son rentables, aunque reconoce que variables como el costo de la renta pueden modificar el desempeño de cada establecimiento.