La torta de Argentina que fue reconocida entre las mejores de Sudamérica.

La gastronomía argentina volvió a destacarse a nivel internacional gracias a uno de sus postres más populares. La chocotorta, un clásico que combina sabores muy presentes en la cocina del país, fue reconocida por TasteAtlas dentro de su selección de preparaciones destacadas de Sudamérica.

El postre se caracteriza por una elaboración sencilla y por no necesitar horno. Su combinación de galletitas de chocolate, dulce de leche y queso crema la convirtió en una de las recetas dulces más populares de Argentina, tanto para celebraciones como para disfrutar en cualquier momento.

Según explica TasteAtlas, la chocotorta recibió influencias de la gastronomía italiana y presenta similitudes con el tiramisú, principalmente por la utilización de capas de galletas previamente humedecidas y una preparación cremosa.

Cómo se prepara la tradicional chocotorta

La receta clásica se arma alternando capas de galletitas de chocolate con una crema elaborada a partir de dulce de leche y queso crema.

Antes de incorporarlas a la preparación, las galletitas se humedecen para conseguir una textura más suave. La receta admite diferentes variantes: pueden mojarse con leche, leche chocolatada, café o incluso licor de café, según el gusto de quien la prepare.

Una vez terminadas las capas, la torta se lleva a la heladera para que tome consistencia. A diferencia de otras preparaciones de repostería, no necesita cocción, uno de los motivos por los que se convirtió en una receta sencilla y accesible.

Cómo se prepara la tradicional chocotorta.

El curioso origen de la chocotorta

El origen de este postre también tiene una historia particular. TasteAtlas menciona como una de las teorías más difundidas que la chocotorta habría nacido a partir de una estrategia publicitaria para promocionar las galletitas Chocolinas.

La receta comenzó a aparecer en los envases del producto y, con el paso del tiempo, la preparación logró instalarse en los hogares argentinos hasta convertirse en un clásico de la gastronomía nacional.

Aunque existen diferentes versiones sobre cómo surgió, su popularidad trascendió aquella posible finalidad comercial y la chocotorta terminó formando parte de la cultura gastronómica argentina.

Un postre argentino que busca conquistar al mundo

La chocotorta tiene además una particularidad: pese a su enorme popularidad en Argentina, no es habitual encontrarla en las cartas de restaurantes. TasteAtlas señala que continúa siendo una preparación relativamente novedosa fuera del país.

Su reconocimiento internacional resulta especialmente llamativo porque se trata de un postre asociado principalmente a los hogares argentinos. La combinación de ingredientes fáciles de conseguir, una preparación sin horno y sabores muy característicos del país ayudó a convertirla en una de las recetas dulces más reconocibles de Argentina.

Un postre argentino que busca conquistar al mundo.

El dulce de leche, las galletitas de chocolate y la textura cremosa hacen que cada porción reúna algunos de los sabores más asociados a la identidad gastronómica argentina.

Así, la chocotorta no solo continúa siendo un clásico de las mesas del país, sino que también empieza a ganar reconocimiento fuera de sus fronteras como una de las preparaciones dulces más representativas de la gastronomía argentina.