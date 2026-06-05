Construyen en el país el rascacielos más alto del continente: tendrá más de 200 metros y romperá todos los récords

Benidorm se consolida como el Manhattan del Mediterráneo con la construcción de la TM Tower, el futuro rascacielos residencial más alto de Europa. Este ambicioso proyecto de TM Grupo Inmobiliario alcanzará los 230 metros de altura y 64 plantas, superando claramente los 192 metros de la Zlota 44 de Varsovia, actual torre residencial más alta del continente.

Ubicada a escasos 50 metros de la Playa de Poniente, junto al Intempo, la TM Tower albergará 260 viviendas de lujo y más de 10.000 m² de zonas comunes. La promotora alicantina ya ha finalizado la planta baja y la robusta base estructural, iniciando así la fase vertical del edificio. Se espera que las obras concluyan en 2028.

Construyen en el país el rascacielos más alto del continente: tendrá más de 200 metros y romperá todos los récords TM Group Inmobiliario

Los aspectos más importantes de la construcción: la base y el análisis

La cimentación de la TM Tower es uno de los aspectos más impresionantes del proyecto. Se han ejecutado 355 pilotes a una profundidad de hasta 16 metros, con más de 3588 metros lineales de perforación.

Se utilizaron 5319 metros cúbicos de hormigón y 245 toneladas de acero. Esta estructura está diseñada para soportar 85.000 toneladas una vez finalizada la torre, el equivalente al peso de más de ocho Torres Eiffel o casi 200 aviones comerciales de gran fuselaje.

Los ingenieros también realizaron exhaustivos ensayos en un túnel de viento en la Universidad Politécnica de Madrid, utilizando datos meteorológicos recopilados durante dos años en la zona, para garantizar la resistencia al viento y el confort en las plantas superiores.

El diseño, inspirado en formaciones coralinas marinas, cuenta con terrazas curvas que actúan como extensiones de las viviendas y se integran orgánicamente con el entorno.

Así será el edificio más alto de Europa: lujo vertical y ascensores de alta velocidad

Los residentes disfrutarán de un auténtico resort vertical. Las zonas comunes incluyen tres piscinas (una climatizada), gimnasio, spa/wellness, salas deportivas, sala de cine y guardería.

También contará con un espectacular sky bar panorámico en la planta 64 con observatorio astronómico en colaboración con el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias. Lo complementarán con ascensores de alta velocidad que conectarán la base con la cima en menos de un minuto.

Fuerte demanda internacional y récord de ventas

La comercialización avanza a gran ritmo: ya se ha reservado alrededor del 50% de los 260 apartamentos. La demanda es principalmente internacional, con un 36,5% de compradores polacos, seguidos de españoles (31,5%) y ucranianos (13,9%), además de otros países del Este de Europa. Los tres dormitorios son los más demandados.

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El precio medio por vivienda ronda los 974.000 euros . El ático de la planta 63 (350 m², cuatro dormitorios) se vendió por 3,4 millones de euros a un empresario español.

Otro apartamento de lujo en la planta 62 se vendió por unos 2,7 millones de euros a un comprador polaco. Los precios parten de unos 607.000 euros en las plantas bajas y ascienden significativamente en las superiores.

La millonaria inversión y el liderazgo en la construcción

Este proyecto representa una inversión superior a los 140 millones de euros y es el décimo rascacielos que TM construye en Benidorm.

La compañía, con más de 30 años de experiencia en edificios en altura, ha comprometido en la última década cerca de 400 millones de euros en la ciudad. La TM Tower reforzará el skyline de Benidorm, que ya cuenta con 108 rascacielos según datos especializados.