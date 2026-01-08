Latinoamérica está innovando en diferentes obras estructurales que facilitarán la circulación de sus residentes. Una de estas novedades tiene que ver con un puente que será el más largo de la región y superará al famoso Golden Gate de San Francisco.

Se trata del Puente Chacao, el cual se perfila como una nueva joya de la ingeniería latinoamericana. De esta manera, marcará récords en América y se convertirá en un símbolo de orgullo regional y avance tecnológico.

¿Qué representa el Puente Chacao y cuál es su importancia?

El Puente Chacao es un ambicioso proyecto de infraestructura vial que cruzará el Canal de Chacao, conectando el continente chileno con la Isla de Chiloé de manera permanente. Hasta el presente, el acceso a la isla dependía de ferries, lo que generaba demoras y riesgos por condiciones climáticas adversas. Con este puente, Chile completará la Ruta 5 desde Arica hasta Quellón, permitiendo un flujo continuo de vehículos y personas.

La idea del proyecto data de 1966, pero su construcción actual representa un sueño largamente postergado. Al finalizar, no solo transformará la movilidad en el sur de Chile, sino que posicionará al país como líder en ingeniería de puentes en América Latina.

Este puente será récord en el mundo.

El Puente Chacao: una maravilla ingenieril en Patagonia

Lo que hace al Puente Chacao verdaderamente excepcional son sus especificaciones técnicas, diseñadas para resistir los desafíos del entorno patagónico. Entre las características más destacadas, están:

Longitud total : 2.750 metros (casi 3 km), superando al Golden Gate (2.737 metros) y convirtiéndose en el puente colgante más largo de Latinoamérica.

Altura de los pilares : hasta 200 metros sobre el nivel del mar, con 3 pilares principales que soportarán la estructura.

Capacidad : 4 carriles para vehículos, con espacio para más de 12.000 autos por día.

Resistencia: diseñado para soportar cargas pesadas y condiciones climáticas extremas, garantizando accesibilidad 24/7, independientemente del viento o las mareas.

¿Qué hace al Puente Chacao un nuevo emblema en la ingeniería?

El Golden Gate Bridge, inaugurado en 1937, ha sido un emblema de la ingeniería moderna con sus 2.737 metros de longitud y su icónica torre naranja.

Sin embargo, el Puente Chacao lo destronará en longitud, marcando un antes y un después para América Latina. Mientras el Golden Gate conecta San Francisco con Marin County, el Chacao unirá dos mundos geográficos en Chile, fomentando el desarrollo insular.

Estas serán las principales diferencias:

Longitud: 2750 metros

Altura de pilares: 200 metros

Año de inauguración: 2028

Capacidad diaria: Más de 12.000

Tipo de unión: Conexión insular en la Patagonia

Construyen el puente más largo de América Latina: es una maravilla de la ingeniería y el mayor orgullo de su país

¿Qué puente tiene el récord de ser el más largo del planeta?

El puente más largo del mundo es el Gran Puente de Danyang–Kunshan, que mide 164,8 kilómetros. Este puente forma parte de una conexión ferroviaria de gran relevancia en China, uniendo la línea de Alta Velocidad entre Pekín y Shanghái.

Se inauguró el 30 de junio de 2011 y recibió el Récord Guinness por ser el puente más extenso del planeta. Además, se encuentra a 30 metros de altura y en su construcción participaron más de 10.000 personas.

Longitud: 2737 metros

Altura de pilares: 227 metros

Año de inauguración: 1937

Capacidad diaria: Más de 100.000

Tipo de unión: Conexión urbana en bahía

Latinoamérica avanza hacia el túnel más largo del continente

Latinoamérica también se prepara para la construcción de un túnel que será el más largo del continente, con casi 10 km de extensión. Este túnel, junto con el Puente Chacao, posicionará a la región como un referente en innovación y desarrollo de infraestructura.