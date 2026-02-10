La historia de ProMarine Antioxidants comienza con una necesidad personal y se convierte en una empresa biotecnológica que cruza el Atlántico. Tamara Rubilar, su CEO y fundadora, llega a España en un momento clave: como patrocinadora del Generali Hexagon Cup 2026, uno de los torneos de pádel más prestigiosos del mundo que se celebrará en la Caja Mágica de Madrid. “¿Cómo llega una científica del CONICET que estudiaba erizos de mar en Puerto Madryn a patrocinar uno de los torneos de pádel más importantes del mundo en la Caja Mágica de Madrid?“, se pregunta ella misma en su presentación. La respuesta está en un recorrido que combina ciencia de punta, visión empresarial y capacidad para identificar oportunidades en mercados globales. La transición de investigadora a emprendedora no fue sencilla. Entre 2017 y el presente, Rubilar pasó de explorar cómo salir del laboratorio a liderar grupos de investigación académica. “Ha dicho que liderar una startup es muy diferente a liderar grupos de investigación académica”, explica en los materiales de prensa. El momento decisivo llegó durante su participación en eventos internacionales. Estuvo en Barcelona en la Seafood Expo Global, en Londres promoviendo sus productos, en Miami buscando mercados. “¿Por qué ahora España y por qué el pádel?”, plantea la propia empresaria, anticipando la pregunta clave. ProMarine es única en el mundo: ninguna otra empresa produce antioxidantes a partir de huevas de erizo de mar con acuicultura no extractiva. Este diferencial tecnológico le ha permitido posicionarse en nichos específicos donde la ciencia aplicada al rendimiento deportivo encuentra su espacio natural. El mercado español de suplementación deportiva está muy desarrollado y es altamente competitivo. “¿Van a fabricar en Europa o todo sigue saliendo de Chubut? ¿Cómo piensan distribuir?”, son preguntas que la empresa debe responder para consolidar su presencia en el continente. El patrocinio del Generali Hexagon Cup reúne a figuras como el kun Agüero, Eva Longoria y Pierre Gasly, entre otras personalidades del deporte y el entretenimiento. Este evento no es solo una oportunidad de visibilidad: es una declaración de intenciones sobre el posicionamiento de marca que busca ProMarine en Europa. Las espinocrominas, su ingrediente estrella, llevan décadas estudiándose. “¿Cuál es el aporte específico de su investigación y de ProMarine a ese conocimiento previo?”, es una pregunta relevante para entender el valor agregado científico que aporta la empresa patagónica. Más allá del patrocinio puntual del torneo, la estrategia de Rubilar incluye detalles concretos: retail, online, alianzas con clubes deportivos. “¿Cuál es la estrategia en España para 2026? ¿Retail, online, alianzas con clubes deportivos?”, son definiciones que marcarán el éxito o fracaso de la operación española. ¿Qué resultados concretos tienen de las pruebas médicas que realizaron, especialmente las que presentaron en Harvard sobre COVID prolongado? Los ensayos clínicos y la validación científica son el activo diferencial de ProMarine frente a cualquier otro antioxidante del mercado. La empresa produce en Puerto Madryn, exporta a Estados Unidos y patrocina en Madrid. “¿Cómo es la operación logística de una empresa patagónica que juega en ligas globales?”, resume el desafío que enfrenta esta startup biotecnológica. ¿Cómo ve el mercado europeo versus el estadounidense o el latinoamericano? ¿Dónde encuentra más receptividad para un producto de biotecnología marina patagónica? Estas comparaciones ayudarán a entender el posicionamiento estratégico de la compañía. La primera empresa de base tecnológica de la Patagonia amparada por CONICET ahora compite en un mercado donde la credibilidad científica debe traducirse en confianza del consumidor. “¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Qué ventajas y qué limitaciones les da esa relación?”, son cuestiones que definen el modelo de negocio. España tiene un mercado de suplementación deportiva muy desarrollado y competitivo. ProMarine debe demostrar que no solo tiene ciencia sólida, sino también capacidad de distribución, marketing y construcción de marca en un territorio donde los consumidores son exigentes y están bien informados. ¿Cómo se gestó el patrocinio del pádel de élite al amateur? ¿Qué promete ProMarine en términos de recuperación y rendimiento que pueda sostener con evidencia científica? Estas preguntas tendrán respuesta en los próximos meses, cuando la empresa despliegue su estrategia completa en el mercado español.