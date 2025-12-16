Prohíben urgente la venta de todos estos juguetes por ser peligrosos para la salud Fuente: CPC USA

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) lanzó una advertencia contundente tras detectar la comercialización en Argentina de juguetes que ya fueron retirados del mercado en otros países por representar riesgos graves para la salud infantil.

Según informó la cámara, estos productos llegan al país mediante compras internacionales realizadas a través de plataformas digitales, sin controles aduaneros efectivos ni certificaciones de seguridad locales.

Por su parte, esto encendió varias alarmas en el sector, ya que se trata de artículos destinados a bebés y niños. A su vez, la CAIJ remarcó que muchos de estos juguetes cuentan con antecedentes de prohibición en mercados con sistemas estrictos de control, como Estados Unidos, Canadá y México, pero aun así continúan disponibles para consumidores argentinos.

La fuerte advertencia de la CAIJ

La cercanía con la Navidad y las celebridades de fin de año hace que la venta de juguetes se incremente considerablemente y frente a esta situación, la CAIJ realizó un comunicado en el que se enfatizó sobre la falta de controles en los artículos.

Prohíben urgente la venta de todos estos juguetes por ser peligrosos para la salud Fuente: Shutterstock

En el escrito, la CAIJ señaló: “Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete advertimos sobre la comercialización en Argentina de juguetes retirados del mercado internacional por representar riesgos graves para la salud y la seguridad infantil, que hoy se ofrecen en plataformas de comercio electrónico bajo la modalidad de compra internacional”.

Asimismo, explicaron que “estos productos ya fueron declarados peligrosos por autoridades internacionales y, sin embargo, pueden adquirirse sin controles previos, sin certificación local visible y sin información clara sobre sus riesgos”, sostuvieron desde la entidad.

¿Cuáles fueron los juguetes prohibidos por ser peligrosos para la salud?

Entre los juguetes y artículos que fueron restringidos y que la CAIJ detectó que habían sido prohibidos en otras regiones, se encuentran los siguientes modelos:

Disfraz infantil SKCAIHT Sirena: retirado del mercado por la CPSC de Estados Unidos el 11 de diciembre de 2025 tras detectarse ftalatos, sustancias químicas prohibidas por su toxicidad y riesgo para la salud infantil; pese a la orden de retiro y reembolso, aún se consigue en Argentina mediante compras internacionales sin controles ni advertencias.

Prohíben urgente la venta de todos estos juguetes por ser peligrosos para la salud Fuente: Shutterstock