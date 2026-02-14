Una importante compañía de electrodomésticos española ofrece televisores con más del 50% de descuento en su precio final, por lo que se volvió una gran oportunidad para quienes deseen cambiar este electrodoméstico. Se trata de la cadena MediaMarkt, la cual es uno de los referentes en España y Europa con respecto a la distribución de electrónica de consumo y servicios relacionados. Para comprar alguno de los televisores en oferta, deberán ingresar a la tienda oficial de MediaMarkt, en donde están publicados sus productos. De esta manera, podrán encontrar elementos que parten de los 89 euros y están rebajados hasta con un 56% off. A su vez, hay TVs OLED, de más de 80 pulgadas y en 4K Ultra HD. Otro punto importante son las marcas reconocidas a la venta: Samsung, LG, Xiaomi, TCL, Philips, Hisense o Sony, entre otras.