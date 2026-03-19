Alkosto, reconocido por ofrecer productos de calidad a precios accesibles, ha puesto a disposición un horno microondas compacto de la marca Kalley, con un valor competitivo dentro de su categoría. Este modelo, de 0.7 pies cúbicos de capacidad, se presenta como una opción económica y funcional para quienes necesitan un electrodoméstico práctico para el día a día sin realizar una gran inversión. En este sentido, la oferta incluye envío gratis, lo que suma un beneficio adicional para los compradores. La propuesta está dirigida a usuarios que priorizan simplicidad, eficiencia y buen aprovechamiento del espacio en la cocina. Alkosto ha puesto a disposición de los consumidores el horno microondas KALLEY 0.7 Pies K-MW07N Negro, un equipo pensado para cubrir las necesidades básicas de calentamiento, cocción sencilla y descongelado de alimentos, todo por el módico precio de $259.900 COP. Además, la tienda ofrece envío gratis a todo el país, permitiendo recibir el producto sin costos adicionales de entrega. Esta promoción ha captado la atención de quienes buscan un microondas compacto, confiable y económico para el hogar, la oficina o espacios reducidos. Se puede conseguir en: https://www.alkosto.com/horno-microondas-kalley-07-pies-k-mw07n-negro/p/7705946173858 El microondas Kalley K-MW07N cuenta con funciones esenciales que lo convierten en una alternativa práctica para el uso cotidiano. Entre sus principales características se destacan: Este modelo no incluye función grill ni características avanzadas, pero cumple eficientemente con las tareas básicas que la mayoría de los usuarios requiere. En Alkosto se puede encontrar una amplia variedad de productos, incluyendo: