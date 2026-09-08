The New York Times abrió una búsqueda laboral para incorporar periodistas a su programa de residencia de edición, una propuesta destinada a quienes quieran desarrollar una carrera vinculada con la edición periodística.

El puesto ofrece un salario anual de casi U$S 100.000 y tiene un plazo de inscripción que vence este martes 8 de septiembre .

La residencia tendrá una duración de dos años y permitirá a los seleccionados trabajar en la redacción del reconocido medio estadounidense.

La propuesta incluye capacitación, acompañamiento profesional y participación en distintos tipos de coberturas, aunque no garantiza un puesto permanente al finalizar el programa.

De qué se trata el trabajo que ofrece The New York Times

El programa está pensado para periodistas que quieran especializarse en edición de noticias. Durante la residencia, los participantes podrán intervenir en artículos de distintas áreas y trabajar tanto con noticias de último momento como con investigaciones, proyectos especiales y contenidos visuales.

El programa que lanzó The New York Times está pensado para periodistas que quieran especializarse en edición de noticias y tiene un plazo de inscripción que vence este martes 8 de septiembre. (Foto: Wikimedia - Ajay Suresh) @Epicsunwarrior

Además del trabajo cotidiano, los residentes participarán en seminarios de capacitación y recibirán devoluciones periódicas sobre su desempeño. También deberán colaborar con periodistas y editores de diferentes sectores de la redacción.

La modalidad es principalmente presencial: los seleccionados deberán asistir a la oficina cuatro días por semana. Existe cierta posibilidad de trabajar de manera remota según las reglas del departamento, aunque el puesto puede requerir tareas durante noches, fines de semana y feriados.

Cuánto paga el puesto y cuáles son los requisitos

El salario base anual informado para la posición es de U$S 98.323,16. A esto podrían sumarse otros beneficios y, según corresponda, componentes variables como bonos anuales y acciones restringidas.

Entre los beneficios contemplados para los puestos en Estados Unidos aparecen cobertura médica, dental y oftalmológica, aportes de la empresa al plan 401(k), vacaciones pagadas, licencia parental, reembolso educativo y programas de desarrollo profesional .

Los principales requisitos para postularse son:

Tener al menos dos años de experiencia profesional en periodismo .

Contar con experiencia en edición y asignación de artículos, preferentemente.

Tener buen criterio periodístico y dominio de la gramática.

Poseer experiencia en verificación de datos.

Saber estructurar artículos y desarrollar textos atractivos.

Tener capacidad para trabajar en equipo y establecer vínculos de confianza con periodistas y editores.

Estar autorizado para trabajar en Estados Unidos.

Un punto clave es que The New York Times no patrocinará visas de trabajo para esta residencia. Por lo tanto, los candidatos deben contar previamente con la autorización necesaria para trabajar en el país.

Cómo postularse al trabajo de The New York Times

El salario base anual informado para la posición es de U$S 98.323,16. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Los interesados tienen tiempo para enviar su candidatura hasta este martes 8 de septiembre a las 17, según el horario de la costa este de Estados Unidos. Para mayor información, los interesados tendrán que ingresar al siguiente enlace.

Cabe destacar que las solicitudes no se aceptarán por correo postal ni electrónico.

Al momento de postularse, los candidatos deberán presentar una carta de presentación en la que expliquen su experiencia previa y los motivos por los que quieren desarrollarse profesionalmente como editores.

El proceso puede incluir entrevistas y una prueba de edición para los finalistas. La residencia está prevista para comenzar a fines de enero y extenderse hasta principios de 2029.

Otro aspecto que la compañía remarca es que los postulantes deben presentar trabajo propio: no está permitido utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa para producir contenido durante la solicitud y la entrevista.

La empresa también advierte que las postulaciones legítimas se encuentran únicamente en su plataforma oficial de empleos y que nunca solicita pagos ni información financiera a quienes buscan trabajo.