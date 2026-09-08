El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un mecanismo de acción especial para intervenir cuentas bancarias y salarios a los contribuyentes que adeuden impuestos federales y no busquen regularizar su situación tras varios avisos.

El procedimiento se conoce como levy y habilita a la agencia a dar la orden de que una entidad bancaria retenga determinados fondos o que un empleador entregue parte del salario del contribuyente directamente a IRS.

Autoridades retienen salarios a quienes hayan postergado este trámite: ¿Cómo se activa un wage levy?

Un wage levy, es decir, un embargo sobre el salario, tiene el siguiente mecanismo. IRS suele dar la orden y el empleador debe enviar una parte de cada pago del trabajador a la agencia tributaria hasta que e den alguna de las siguientes situaciones:

La deuda tributaria quede completamente cancelada.

El contribuyente llegue a otro acuerdo para pagarla.

El IRS libere formalmente el embargo.

El embargo salarial es continuo y afecta a los pagos del trabajador de forma sucesiva mientras la orden siga vigente. No obstante, no se retiene el salario completo.

El Gobierno establece una cantidad exenta de embargo que se calcula a partir de la deducción estándar y de la cantidad de dependientes que estén a cargo del contribuyente.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene un mecanismo de acción especial para intervenir cuentas bancarias y salarios.

IRS bloquea las cuentas bancarias a quienes adeuden impuestos: ¿Cómo es el proceso?

Las autoridades pueden emitir un bank levy contra contribuyentes que adeuden impuestos y cuyos procesos de cobro ya hayan avanzado hasta la instancia de embargo.

La agencia podrá alcanzar además bienes o derechos sobre bienes pertenecientes al deudor que estén en poder de terceros:

Dinero depositado en cuentas bancarias.

Salarios.

Pagos de jubilación.

Dividendos.

Comisiones.

Cuentas por cobrar.

Ingresos provenientes de alquileres.

Determinados derechos vinculados con seguros de vida.

En el caso particular de una cuenta bancaria, cuando la entidad financiera recibe la orden del IRS, los fondos disponibles alcanzados por el embargo quedan congelados.

¿Qué hacer cuando se recibe un Aviso Final de Intención de Embargo?

Cuando se emite un Aviso Final de Intención de Embargo y del Derecho a una Audiencia significa que el proceso de cobro ya llegó a una instancia avanzada y no debería ser ignorado.

El contribuyente puede actuar antes de que se ejecute el embargo:

Pagar la deuda indicada por el IRS.

Solicitar un plan de pagos cuando no sea posible cancelar el monto completo.

Comunicarse con el IRS si considera que la deuda o el monto son incorrectos.

Evaluar una oferta de transacción u Offer in Compromise , si reúne los requisitos.

Solicitar una audiencia de Collection Due Process (CDP) para cuestionar el embargo o plantear alternativas de cobro.

Cuando el contribuyente recibe determinadas notificaciones finales, como LT11 o Letter 1058, dispone generalmente de 30 días para solicitar una audiencia CDP. La presentación se realiza mediante el Formulario 12153.

El Aviso Final funciona como una de las últimas oportunidades para regularizar, apelar o negociar la deuda antes de que el IRS avance sobre salarios, cuentas bancarias u otros bienes alcanzables.