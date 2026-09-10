En septiembre, el calendario escolar de Salta se verá interrumpido por una suspensión de clases por 48 horas.

En concreto, las escuelas de la provincia no tendrán clases el lunes 14 y martes 15 de septiembre, con motivo de las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

¿Por qué no habrá clases el 14 y 15 de septiembre en Salta?

La medida está contemplada en la Ley Provincial 5032 de Salta, que establece los feriados provinciales y días no laborables en todo el territorio.

La normativa dispone que los días 13 y 14 de septiembre sean declarados no laborables, con motivo de las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Qué escuelas no tendrán clases el miércoles 16 de septiembre

El miércoles 16 de septiembre también habrá un asueto escolar, pero será de alcance limitado en Salta.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N.º 739/71, tendrán la jornada libre las escuelas dependientes del Ministerio de Educación que se encuentren ubicadas a más de 50 kilómetros de la Ciudad de Salta Capital.

Por lo tanto, la disposición alcanza únicamente a los establecimientos que cumplen con ese requisito de distancia y no implica una suspensión general de clases en toda la provincia.

Calendario escolar de Salta: cuándo no habrá clases en septiembre por las celebraciones del Señor y la Virgen del Milagro.

¿Qué es la celebración del Señor y la Virgen del Milagro en Salta?

La celebración del Señor y la Virgen del Milagro es una de las festividades religiosas más importantes de Salta y reúne cada septiembre a miles de fieles en la capital provincial.

La tradición se remonta a 1692, cuando una serie de fuertes terremotos sacudió la región. Según la tradición católica, ante la gravedad de los movimientos sísmicos, los habitantes de Salta recurrieron a la fe y a las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro. En ese contexto se realizaron las primeras manifestaciones de devoción que dieron origen a la celebración.

Cada año, las actividades centrales se desarrollan durante septiembre y tienen su momento principal el 15 de septiembre, cuando las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro recorren las calles de la ciudad en la tradicional procesión.