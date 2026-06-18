El Mundial 2026 ya está modificando la rutina de millones de personas en México antes de que ruede el balón. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum que pone en marcha esquemas de teletrabajo y jornadas flexibles para dos fechas clave: el 18 y el 24 de junio.

La medida llega como respuesta directa a la saturación vial y de transporte que se espera en Ciudad de México y Guadalajara, dos de las sedes mexicanas del torneo, donde la llegada de turistas y aficionados pondrá a prueba la capacidad de movilidad de ambas urbes.

Aunque el decreto tiene carácter obligatorio para un sector específico, su alcance también abre la puerta a que empresas privadas se suban a la ola del home office. Esto es lo que se sabe.

¿A quién obliga realmente el decreto y quién solo recibe una invitación?

La letra del decreto es clara en marcar una diferencia importante: la obligatoriedad recae sobre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Es decir, los servidores públicos que trabajan en Ciudad de México y Guadalajara sí están contemplados dentro de un esquema forzoso de trabajo remoto durante estas fechas. El sector privado, en cambio, queda fuera de cualquier obligación legal: el gobierno se limita a exhortar a las empresas y organizaciones sociales a sumarse de manera voluntaria.

Esa distinción es la que generó más dudas entre trabajadores que esperaban que la medida los cubriera automáticamente solo por vivir o laborar en alguna de estas ciudades.

El teletrabajo será obligatorio para empleados de la Administración Pública Federal en fechas específicas, mientras que el sector privado solo recibe una recomendación para sumarse Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

Estos son los horarios exactos que cambiarán en CDMX y Guadalajara

El esquema no es igual en ambas fechas ni en ambas ciudades, y conocer el detalle evita confusiones de último momento. En la capital del país, el 18 de junio la jornada presencial se mantendrá únicamente hasta las 15:00 horas , momento en que el resto de las actividades deberá continuar a distancia.

El 24 de junio, en cambio, toda la jornada laboral en la dependencia pública se desarrollará bajo la modalidad de home office desde el inicio . Para la zona metropolitana de Guadalajara el esquema es más sencillo: el teletrabajo cubrirá la totalidad de la jornada del 18 de junio, sin el corte parcial que sí aplica en la Ciudad de México.

Clases suspendidas: así afecta el decreto a estudiantes de educación básica y superior

El impacto del decreto no se limita al ámbito laboral. Las autoridades educativas también ajustaron el calendario escolar para estas fechas puntuales.

En Ciudad de México se suspenderá el turno vespertino el 18 de junio, mientras que el 24 de junio no habrá actividades académicas durante toda la jornada , una disposición que cubre tanto a escuelas públicas como privadas de nivel básico, así como a instituciones de nivel medio superior y superior.

En Guadalajara, la suspensión de clases se aplicará durante toda la jornada del 18 de junio, en sincronía con el esquema de teletrabajo que rige para los empleados públicos de esa zona.