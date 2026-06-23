En esta noticia Adiós al ciclo escolar: las fechas exactas en que los estudiantes dejarán de tener clases antes del 15 de julio

A partir del inicio de junio el calendario escolar 2025-2026 tiene una última etapa cargada de sorpresas para los estudiantes. Entre mayo y junio se acumulan nada menos que 4 días sin clases.

Feriados, puentes y consejos técnicos se combinan para darles a los alumnos de educación básica una serie de respiros que muchas familias todavía no tienen en el radar. Te contamos exactamente qué días no habrá clases y por qué.

El viernes 26 de junio no hay clases.

Millones de familias en México han conocido una decisión que cambiará los planes de fin de mes dado que la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó la suspensión de clases del viernes 26 de junio.

Lo que dará paso a un fin de semana largo para estudiantes de educación básica en todo el país.

El Mundial 2026 sumó días libres extra en junio

Junio llega con un calendario más tranquilo en materia de feriados oficiales. El Gobierno mexicano decretó feriado el miércoles 24 de junio para estudiantes y trabajadores en pos de facilitar la movilidad durante los eventos deportivos en el marco del Mundial 2026.

La medida fue comunicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por la presidente Claudia Sheinbaum. Entre las disposiciones se incluyen ajustes en las actividades laborales en Ciudad de México.

SEP

Lo que sí está confirmado es que el viernes 26 de junio se realizará el segundo y último Consejo Técnico Escolar correspondiente al tramo final del ciclo.

En esa jornada, los docentes participan de actividades de planificación y evaluación interna, por lo que los alumnos no asisten a clases viernes, sábado y domingo.

En conclusión, ¿qué días no habrá clases entre junio?

24 de junio (miércoles): en CDMX por el Mundial

26 de junio (viernes): Consejo Técnico Escolar (sin clases).

27 de junio (sábado): fin de semana.

28 de junio (domingo): fin de semana.

Adiós al ciclo escolar: las fechas exactas en que los estudiantes dejarán de tener clases antes del 15 de julio

El calendario de la SEP fija el 15 de julio de 2026 como la fecha oficial de cierre del ciclo escolar 2025-2026. Sin embargo, la realidad del aula dice otra cosa: los estudiantes dejan de tener clases tradicionales varios días antes de esa fecha.

El cierre de julio se organiza en tres etapas clave. Primero, la jornada de registro de calificaciones, en la que no hay clases porque los docentes cargan y validan las notas finales.

Luego, la comunicación de resultados, donde se informan oficialmente las evaluaciones a estudiantes y familias. Finalmente, los últimos días se destinan a trámites administrativos como entrega de documentación y firma de actas.

Con estos procesos concluidos, el ciclo escolar queda cerrado y comienzan las vacaciones de verano.