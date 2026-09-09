El conflicto docente en Tierra del Fuego entró en su sexta semana consecutiva de paro por tiempo indeterminado y, por el momento, no hay acuerdo entre el Gobierno provincial y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF).

La última reunión paritaria terminó sin consenso y las partes volverán a encontrarse este jueves 10 de septiembre, mientras continúa la medida de fuerza.

La situación mantiene en vilo a miles de familias de la provincia, ya que el sindicato ratificó la continuidad del paro mientras reclama una recomposición salarial, estabilidad laboral y mayores recursos para el sistema educativo. El conflicto ya acumula 36 jornadas sin clases, según medios locales.

Paro docente en Tierra del Fuego: cuándo vuelven a reunirse el Gobierno y SUTEF

La última negociación entre el Gobierno de Tierra del Fuego y SUTEF terminó sin un acuerdo salarial. Ante la falta de avances, el Poder Ejecutivo solicitó un cuarto intermedio y ambas partes volverán a sentarse este jueves 10 de septiembre.

El sindicato reclama una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente al costo de vida de Tierra del Fuego. También exige garantías sobre la continuidad de cargos y horas cátedra y que se discuta el financiamiento del sistema educativo.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para el regreso de las clases . La continuidad de la protesta queda vinculada al resultado de las próximas negociaciones.

Paro docente en Tierra del Fuego: SUTEF mantiene la medida de fuerza y no habrá clases, en principio, este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre.

Por qué sigue el conflicto y qué reclama el sindicato docente

El reclamo salarial es uno de los principales puntos de tensión. SUTEF sostiene que los ingresos de los trabajadores de la educación no alcanzan para afrontar el elevado costo de vida de la provincia.

La organización sindical había rechazado previamente una propuesta oficial que contemplaba un incremento de $59.000 en cuatro tramos, además de una suma no remunerativa de $44.000, según el relevamiento difundido por Estación Sur Digital. El gremio señaló que la oferta había sido rechazada por el 99,5% de las asambleas consultadas.

El conflicto se desarrolla además en un contexto económico complejo para Tierra del Fuego, marcado por dificultades en el sector industrial y pérdida de puestos de trabajo, una situación que, según los representantes docentes, incrementó la presión sobre las familias.

Al mismo tiempo, un relevamiento publicado recientemente ubicó a Tierra del Fuego en el tercer lugar nacional en salario docente, con $1.561.921 para el cargo de referencia utilizado en el estudio. Sin embargo, el dato nominal es uno de los puntos centrales de la discusión, ya que el gremio sostiene que debe analizarse en relación con el costo de vida provincial.

Qué pasará con las clases esta semana

Mientras continúa el conflicto, en principio no habrá clases este miércoles 9 ni el jueves 10 de septiembre en Tierra del Fuego, debido a la continuidad del paro docente por tiempo indeterminado.

Este miércoles 9, SUTEF participará de una reunión de la Comisión de Educación de la Legislatura fueguina, donde se analizarán proyectos vinculados con el financiamiento educativo.

En tanto, el jueves 10 de septiembre, volverán a reunirse en la negociación paritaria para intentar acercar posiciones y alcanzar un acuerdo que permita destrabar el conflicto.

Por ahora, el paro docente continúa y no hay una fecha confirmada para el regreso de las clases . La situación podría modificarse si las partes alcanzan un acuerdo durante las próximas horas.

La reunión del jueves será clave para determinar si aparece una nueva propuesta salarial capaz de poner fin a una protesta que ya lleva seis semanas y mantiene a miles de estudiantes fuera de las aulas.