El Gobierno de Jalisco confirmó que este jueves 18 de junio no habrá clases en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, una decisión que beneficiará a más de 11,000 planteles educativos entre escuelas públicas y privadas.

El motivo detrás de la suspensión de clases tiene que ver con un acontecimiento deportivo sin precedentes: por primera vez en la historia, la Selección Mexicana disputará un partido de Copa del Mundo en Jalisco, cuando enfrente a Corea del Sur dentro de la fase de grupos del Mundial 2026.

A continuación, te contamos todos los detalles de esta decisión que impactará a millones de familias.

Suspenden clases el 18 de junio en Jalisco por partido de México en el Mundial 2026. Fuente: Shutterstock

El Mundial llega a Guadalajara y provoca la suspensión de clases

La noticia se confirmó luego de que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunciara el asueto escolar para que estudiantes, maestros y familias enteras puedan disfrutar del partido sin contratiempos.

El encuentro está programado para las 19:00 horas en el Estadio Guadalajara, recinto que vivirá un momento histórico por recibir por primera vez un duelo mundialista con la Selección Mexicana como protagonista.

Esta decisión sustituye un plan anterior de la Secretaría de Educación de Jalisco, que originalmente solo contemplaba clases virtuales en la zona metropolitana de Guadalajara, manteniendo actividad presencial en el resto del estado.

Más de 11,000 escuelas suspenderán actividades: así está distribuido el universo educativo

El alcance de la medida es considerable si se toma en cuenta el tamaño del sistema educativo de Jalisco. La entidad cuenta con cerca de 7,130 escuelas públicas y aproximadamente 4,000 instituciones privadas con reconocimiento oficial, lo que eleva el total de planteles afectados a más de 11,000.

A esto se suma una matrícula que supera los 2 millones de estudiantes, lo que convierte a Jalisco en una de las comunidades educativas más numerosas del país y explica por qué la suspensión tendrá un efecto tan amplio entre la población escolar.

El asueto será exclusivo para estudiantes y docentes; la administración pública trabajará con normalidad. Fuente: Shutterstock

¿Quién sí trabaja el 18 de junio? Esto dice el decreto sobre la administración pública

A pesar de que estudiantes y personal docente tendrán el día libre, el decreto no incluye al resto de la administración pública estatal. El gobierno de Jalisco fue claro y señaló que las oficinas gubernamentales mantendrán su operación normal y que los empleados públicos deberán cumplir con sus horarios habituales de trabajo.

En otras palabras, el descanso queda reservado exclusivamente para el ámbito educativo, mientras que el resto de las actividades oficiales del estado seguirán su curso sin cambios.