La verdad es que circular de noche por carretera en México sin cumplir este requisito no solo es una imprudencia: es una infracción al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, cuya última reforma data de noviembre de 2012 y que sigue vigente.

Las autoridades lo advierten de manera reiterada: millones de conductores salen a carretera sin verificar el estado de sus luces, el único sistema que la ley exige para garantizar que puedas ver y, sobre todo, ser visto. El incumplimiento puede derivar en multa, retención del vehículo y, en el peor de los casos, en una tragedia.

El Reglamento de Tránsito federal exige que los faros delanteros y las luces traseras cumplan distancias mínimas de visibilidad para circular de noche. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

El requisito que el reglamento de tránsito exige y que millones no cumplen cuando circulan de noche

El Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal dedica una sección completa a las luces y reflectantes de los vehículos, y sus exigencias son precisas.

El artículo 25 establece que todo vehículo automotor debe contar con por lo menos dos faros delanteros que ofrezcan luz baja —visible a 30 metros sin deslumbrar al conductor de enfrente— y luz alta, proyectada a 100 metros bajo cualquier condición.

El artículo 26, por su parte, obliga a llevar al menos dos lámparas posteriores con luz roja visible desde 300 metros. No se trata de recomendaciones: son obligaciones legales cuyo incumplimiento tiene sanciones contempladas en el propio reglamento.

Un foco fundido, lentes dañados o suciedad acumulada pueden hacer que el vehículo incumpla los requisitos legales sin que el conductor lo advierta. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A esta distancia deben verse tus luces según la ley

Los números que fija el reglamento son más exigentes de lo que muchos conductores imaginan. Las lámparas traseras deben ser visibles a 300 metros; los reflectores posteriores, a 100 metros cuando incide sobre ellos la luz alta de otro vehículo; y las luces de freno deben distinguirse a 90 metros incluso bajo la luz solar.

El artículo 27 suma además la obligación de contar con una lámpara que ilumine la placa trasera y la haga legible desde 15 metros. Un foco fundido, una lente rota o simplemente años de suciedad acumulada pueden hacer que tu vehículo quede por debajo de estos umbrales sin que lo sepas, y eso es exactamente lo que las autoridades detectan y sancionan.