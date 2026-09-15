Sin clases en todo el país | El Gobierno confirmó que las escuelas no abrirán este miércoles 16 de septiembre y los alumnos tendrán día extra de descanso en México.

A diferencia de la mayoría del territorio nacional, que atravesará la mitad del mes sin feriados de alcance general en el almanaque oficial, una zona bonaerense contará con una jornada de alivio a mitad de semana.

La suspensión de las clases en todos los niveles educativos permitirá que miles de estudiantes y docentes disfruten de una pausa laboral mientras la comunidad local se prepara para una fecha clave en su calendario local .

El motivo del asueto escolar y administrativo en el partido

La jornada de descanso decretada para este miércoles 16 de septiembre corresponde a la conmemoración del 137º aniversario de la fundación del partido de Laprida.

La fecha histórica remonta su origen a 1889, año en que el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Máximo Paz, promulgó la ley de creación de la jurisdicción.

A través de la Resolución 418/2026, las autoridades dispusieron el cese de actividades obligatorias en las dependencias de la Administración Pública Municipal y en las sucursales del Banco de la Provincia de Buenos Aires .

EFE

Asimismo, la medida alcanza al sistema educativo del distrito con la suspensión total de clases, en tanto que para el sector comercial y laboral privado la adhesión a la fecha reviste carácter optativo.

Shows en vivo y cronograma de los festejos comunitarios

Si bien la conmemoración oficial y la jornada de asueto se concretarán durante el miércoles 16, la comuna programó el despliegue de sus actividades festivas para el fin de semana del sábado 19 y domingo 20 de septiembre con acceso libre y gratuito en el Parque del Bicentenario.

La primera jornada se inaugurará con la tradicional Peña del Aniversario, reuniendo propuestas folklóricas y un baile campero.

El cierre del evento estará a cargo de espectáculos musicales de escala nacional, confirmándose las presentaciones en vivo de la cantante pop Natalie Pérez y la emblemática agrupación de cumbia santafesina Los Palmeras.

Recomendaciones para el tránsito y servicios locales

Durante la jornada del miércoles se prevé un esquema reducido en la prestación de servicios públicos esenciales y la atención al cliente en bancos y dependencias gubernamentales.

Las autoridades locales recomiendan a los vecinos realizar sus trámites con anticipación y prever demoras menores en el tránsito del casco céntrico debido al armado de los escenarios e infraestructuras para los eventos del fin de semana.