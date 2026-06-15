La Ley Nacional de Tránsito es clara sobre las restricciones que existen a la hora de circular por las vías. Foto: Generada por IA.

Cuando hay altas temperaturas, el anhelo de comodidad lleva a numerosos automovilistas a optar por ojotas. Sin embargo, no todos son plenamente conscientes de que esta elección puede significar una infracción.

La Ley Nacional de Tránsito Nº24.449 no plantea de forma específica la prohibición de ningún tipo de calzado. Sin embargo, los expertos en seguridad vial aconsejan el uso de calzado cerrado y adecuadamente ajustado al pie, particularmente en rutas y autopistas, para evitar maniobras que puedan resultar inseguras y así disminuir los riesgos.

Confirmado: revisarán auto por auto y multarán a todas las personas que manejen con este elemento prohibido (foto: archivo).

Ojotas al manejar: ¿qué pasa en Mendoza?

Mendoza es la única jurisdicción del país que prohíbe de manera explícita la conducción con sandalias abiertas u ojotas. Esta conducta se considera una infracción leve de acuerdo a la Ley Provincial N.º 9.024, pudiendo acarrear sanciones económicas.

A pesar de que la normativa nacional no sanciona el uso de ojotas, la interpretación de dicha normativa puede diferir según la provincia.

¿Es permitido tomar mate al volante en Argentina?

Otra costumbre muy argentina que suscita interrogantes es la posibilidad de consumir mate durante la conducción. La ley nacional no prohíbe esta acción de manera concreta; sin embargo, exige que el conductor mantenga ambas manos en el volante, salvo en el momento de cambiar de marcha.

Por esta razón, diversas provincias imponen sanciones al detectar dicha práctica.

¿De cuánto es la multa por tomar mate?

El uso de ojotas al conducir puede acarrear consecuencias que varían según la provincia. En Mendoza, por ejemplo, la infracción se considera leve y puede resultar en multas económicas. En otras jurisdicciones, aunque no hay una prohibición específica, se sugiere elegir calzado cerrado para asegurar la seguridad en la ruta.

Además, la práctica de tomar mate al volante también provoca confusión. Aunque la ley nacional no lo prohíbe de manera explícita, diversas provincias imponen sanciones por esta conducta, dado que se considera que puede distraer al conductor y poner en riesgo la seguridad vial.

Mendoza: el acto de consumir mate mientras se conduce se considera una infracción grave. La penalización asciende a 1000 Unidades Fijas (UF) . Con la UF valorada en $ 500 , el monto total de la multa es $ 500.000 .

Córdoba: esta acción se clasifica dentro de las infracciones por conducción insegura, junto a fumar. La sanción impuesta es de 20 UF, cuyo valor en noviembre de 2025 era de $ 2109, resultando en un total de $ 42.180.

Recomendaciones al volante