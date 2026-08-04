La sofipo Finsus y la empresa de movilidad OCN anunciaron una alianza para facilitar el acceso a un automóvil propio

En esta noticia Los ingresos servirán para ampliar el acceso al crédito

En México, 8 de cada 10 conductores de plataformas digitales no son propietarios del vehículo con el que generan sus ingresos, una situación que limita la generación de patrimonio para más de un millón de personas que trabajan en aplicaciones de movilidad y reparto.

Ante este panorama, la sofipo Finsus y la empresa de movilidad OCN anunciaron una alianza para facilitar el acceso a un automóvil propio y ampliar la oferta de servicios financieros para este segmento.

El programa combina el esquema de renta con opción a compra de OCN con la plataforma financiera de Finsus. Los conductores podrán recibir los ingresos que obtienen en las plataformas en una cuenta de la sofipo, ahorrar de manera automática, invertir con rendimientos de hasta 11.5% anual y acceder a otros productos financieros conforme construyan un historial crediticio.

Miron Sandoval, director general de OCN, explicó que, además de no generar patrimonio, muchos conductores enfrentan gastos imprevistos por mantenimiento, seguros, impuestos y reparaciones, factores que afectan sus finanzas.

“Queremos que todas las personas se vuelvan dueños de un vehículo con una opción a compra”, afirmó. Explicó que, al término de tres años, los usuarios podrán ejercer el derecho para adquirir el automóvil que utilizaron durante el programa.

Añadió que el modelo contempla vehículos nuevos con mantenimiento, seguro, impuestos y refacciones incluidos, lo que reduce costos operativos para los conductores.

Además, estimó que quienes migren al esquema podrían incrementar sus ingresos entre 15 y 40%, al operar unidades de mejor categoría y eliminar gastos asociados al mantenimiento del vehículo.

Los ingresos servirán para ampliar el acceso al crédito

Carlos Marmolejo, director general de Finsus, explicó que la información generada sobre los ingresos de los conductores permitirá evaluar con mayor precisión su capacidad de pago, incluso si trabajan para más de una plataforma.

Con ello, la institución podrá ofrecer productos financieros acordes con su perfil, como créditos para vivienda, paneles solares, tarjetas de crédito o financiamiento para adquirir otro vehículo.

“La calidad de los datos que tengamos, más la capacidad de ingreso y ahorro de los conductores, nos permitirá ofrecerles más servicios financieros para que puedan crecer financieramente y en sus activos”, señaló.

Como parte del programa también se habilitará “MiCoche”, una herramienta que aparta automáticamente una parte de los ingresos generados en cada viaje para destinarlos al ahorro del vehículo. El objetivo es que, al finalizar el plazo de tres años, los participantes cuenten con los recursos necesarios para ejercer la opción de compra.

La alianza comenzará con un programa piloto y, una vez validados sus resultados, ambas empresas prevén ampliar gradualmente su alcance. Actualmente, OCN opera en 11 ciudades del país, ha colocado más de 8,000 vehículos y entrega entre 300 y 450 unidades nuevas cada mes.