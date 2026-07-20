Un nuevo feriado oficial modificará el calendario de actividades este martes 21 de julio y permitirá que miles de trabajadores disfruten de una jornada de descanso adicional. Durante la jornada de mañana permanecerán cerradas oficinas gubernamentales, escuelas públicas y distintas dependencias administrativas, mientras se desarrollarán desfiles, ceremonias y eventos conmemorativos.

La conmemoración permitirá a miles de residentes disfrutar de un nuevo fin de semana largo, ya que muchas personas combinan el feriado con días de descanso adicionales para participar en los festejos y actividades organizadas en el territorio.

El Gobierno decretó feriado para este martes 21 de julio

El calendario de feriados de Estados Unidos incluye una jornada especial este martes 21 de julio de 2026. Aunque no se trata de un feriado federal para todo el país, el Gobierno de Guam, un territorio estadounidense ubicado en el océano Pacífico, celebrará oficialmente el Día de la Liberación, una fecha que será feriado oficial y día no laborable.

Cada 21 de julio, Guam celebra el Día de la Liberación. La fecha recuerda la liberación de la isla de la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas estadounidenses recuperaron el territorio el 21 de julio de 1944 tras la Batalla de Guam.

Desde entonces, el Gobierno de Guam declaró esta jornada como feriado oficial, por lo que las oficinas públicas, escuelas y gran parte de las dependencias gubernamentales permanecen cerradas.

El calendario de feriados incluye una jornada especial este martes 21 de julio de 2026. Fuente: El Cronista.

Qué celebraciones habrá durante el feriado

El Día de la Liberación reúne a miles de personas cada año con actividades que incluyen:

El tradicional desfile de Día de la Liberación

Actos conmemorativos

Ceremonias oficiales

Espectáculos musicales

Ferias gastronómicas

Eventos culturales

Fuegos artificiales

Reuniones familiares

Las celebraciones suelen extenderse durante varios días y atraen tanto a residentes como a turistas.