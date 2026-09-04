El martes 8 de septiembre será día no laborable en San Pedro, Provincia de Buenos Aires, según el Decreto N.º 0625-2026.

La medida establece un corte en la actividad a mitad de semana con motivo de la celebración del Día de la Virgen Nuestra Señora del Socorro.

La disposición alcanza específicamente a la administración pública local y, además, invita a los organismos públicos provinciales y nacionales, junto con entidades vinculadas a la industria y el comercio, a adherir al asueto.

Por lo tanto, no se trata de un feriado para todos los trabajadores, sino de una jornada no laborable de alcance local.

Decretan feriado el martes 8 de septiembre: quiénes no deberán trabajar en la Provincia de Buenos Aires

El decreto establece que el 8 de septiembre de 2026 será día no laborable para la Administración Pública Local de San Pedro. La fecha coincide con la celebración de la Virgen Nuestra Señora del Socorro, considerada patrona de la ciudad.

De esta manera, los empleados municipales tendrán una jornada de descanso en plena semana laboral. La medida fue formalizada mediante el Decreto 0625-2026, fechado el 27 de agosto de 2026.

El martes 8 de septiembre habrá un día no laborable en San Pedro por la celebración de la Virgen Nuestra Señora del Socorro. Municipalidad de San Pedro

¿Quiénes no deberán trabajar el 8 de septiembre?

La medida dispuesta por el municipio no establece un feriado obligatorio para todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires. El alcance directo del asueto corresponde a la Administración Pública Municipal de San Pedro.

En el artículo 2°, el decreto invita a los organismos públicos provinciales y nacionales, así como a las entidades vinculadas con la industria y el comercio que desarrollen actividades en el Partido de San Pedro, a adherir a la jornada no laborable.

Esto significa que los empleados de empresas privadas, organismos provinciales, dependencias nacionales y otras instituciones no quedan automáticamente alcanzados por el asueto.

En esos casos, deberán consultar con su empleador o con la institución correspondiente para saber si se adhiere a la medida y si habrá actividad normal durante esa jornada.

Qué servicios funcionarán durante el asueto en San Pedro

El decreto también contempla la continuidad de los servicios esenciales. En su artículo 3°, la Municipalidad dispone el funcionamiento del servicio de guardias y urgencias.