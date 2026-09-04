De acuerdo a lo que se establece en el calendario federal de Estados Unidos, el lunes 7 de septiembre se celebra el Día del Trabajo, también conocido como “Labor Day”.

Durante la jornada, todos los establecimientos de gestión pública permanecerán cerrados. Este día suele marcar el final de las vacaciones de verano en Estados Unidos y el regreso a clases al día siguiente en varias regiones del país.

Aunque en gran parte del mundo el Día del Trabajador se celebre el 1 de mayo por motivos históricos, en Estados Unidos el Labor Day se festeja el primer lunes de septiembre de cada año.

El Gobierno confirmó que las escuelas no abrirán este lunes: ¿Qué otros establecimientos permanecerán cerrados?

Permanecerán cerradas también:

Oficinas gubernamentales.

Servicio postal.

Entidades bancarias como Wells Fargo y Bank of America.

Escuelas de gestión pública y privada.

Oficial | Declaran feriado el lunes 7 de septiembre y habrá un nuevo fin de semana largo para estos trabajadores.

¿Cuál es la historia detrás del Labor Day?

El Labor Day se origina el 5 de septiembre de 1882, cuando la agrupación “Noble y Sagrada Orden de los Caballeros del Trabajo” organizó un desfile en la ciudad de Nueva York para homenajear a los trabajadores, un evento que se inspiró de una celebración similar en Canadá.

En 1884, la agrupación decidió convertirla en una celebración anual. No obstante, otros movimientos sindicales insistían que se celebre el 1 de mayo. La decisión final la tomó el entonces presidente Grover Cleveland , que estimaba que celebrar a los trabajadores en la misma fecha que en otros países podría favorecer a los disturbios, respaldó a la propuesta de los Caballeros del Trabajo.

¿Qué otros feriados quedan, según el Calendario Federal?

Llegados al mes de septiembre, gran parte del calendario federal de Estados Unidos ya sucedió y quedan las siguientes fechas: