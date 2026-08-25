Después del feriado del 17 de agosto, una localidad de la provincia de Buenos Aires tendrá un nuevo día de descanso el próximo lunes. La medida fue establecida por el Gobierno bonaerense para conmemorar una fecha especial del distrito.

Se trata de Castelli, donde el lunes 31 de agosto será jornada no laborable para determinados sectores . De esta manera, quienes tengan el sábado y domingo libres podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Feriado el lunes 31 de agosto: a quiénes alcanza

La medida fue establecida mediante la Resolución 385/2026 del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. La norma incluye a Castelli entre los municipios con jornadas no laborables durante agosto.

La norma incluye a Castelli entre los municipios con jornadas no laborables durante agosto. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock / Composición Canva

El lunes 31 será no laborable para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para las actividades privadas, en cambio, tendrá carácter de feriado optativo.

Por este motivo, el descanso no alcanza de la misma manera a todos los trabajadores. En el sector privado, cada establecimiento deberá determinar si adhiere a la jornada.

Por qué habrá feriado en Castelli

La fecha corresponde al aniversario fundacional de Castelli, una de las jornadas contempladas por la Provincia dentro del calendario de festividades y aniversarios municipales de agosto.

La resolución provincial establece este tipo de jornadas para distintos municipios bonaerenses y diferencia entre el alcance para organismos públicos y el sector privado.

Así, los empleados de la Administración Pública provincial y quienes trabajen en el Banco Provincia tendrán un día de descanso el lunes 31 de agosto.

Cuándo será el próximo feriado nacional

Después de agosto, el calendario oficial no contempla otro feriado nacional durante septiembre. El próximo descanso de alcance nacional será en octubre.

En noviembre llegará el Día de la Soberanía Nacional, cuyo feriado se trasladará al lunes 23. En diciembre habrá además un día no laborable con fines turísticos y el feriado del 8 de diciembre.

Para Castelli, por lo tanto, el lunes 31 de agosto será una jornada especial antes de los próximos feriados nacionales. El alcance del descanso dependerá del sector en el que trabaje cada persona.