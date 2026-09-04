Septiembre tendrá tres feriados consecutivos en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires. Las fechas aparecen contempladas en el calendario de feriados locales publicado por el Banco Provincia, que detalla el motivo de cada jornada y las localidades alcanzadas.

A diferencia de los feriados nacionales, estas fechas no implican un día no laborable para todos los trabajadores bonaerenses, sino que alcanzan a quienes desarrollan sus actividades en los partidos y localidades indicados en el calendario correspondiente.

Feriados en la Provincia de Buenos Aires: quiénes no deberán trabajar el 14, 15 y 16 de septiembre y qué municipios estarán alcanzados. Shutterstock / Composición Canva

Feriados del 14, 15 y 16 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires: qué localidades tendrán asueto

El calendario de septiembre suma tres feriados locales consecutivos en la Provincia de Buenos Aires.

El lunes 14 de septiembre será feriado en Exaltación de la Cruz por su aniversario fundacional; el martes 15 de septiembre, en Dolores, por su celebración patronal; y el miércoles 16 en septiembre, en Laprida, también por su aniversario fundacional.

Por tratarse de feriados o celebraciones de alcance local, estas fechas no se aplican automáticamente a todos los trabajadores de la provincia. El alcance depende del municipio donde se desarrolla la actividad laboral y de la normativa específica que establece cada disposición.

¿Quiénes no deberán trabajar durante los feriados del 14, 15 y 16 de septiembre?

Los trabajadores que desarrollen sus actividades en las localidades alcanzadas por cada uno de estos feriados locales podrán acceder al día de descanso correspondiente, aunque este tipo de disposiciones suele comprender principalmente a la administración pública municipal.

Para los empleados del sector privado, organismos provinciales o dependencias nacionales, el alcance puede depender de la normativa específica de cada caso y de la adhesión que corresponda.

En cambio, quienes trabajen en otros partidos de la Provincia de Buenos Aires no estarán alcanzados automáticamente por estas fechas. Es decir, el feriado del 14 de septiembre en Exaltación de la Cruz, el del 15 en Dolores y el del 16 en Laprida no se extienden a todo el territorio bonaerense.