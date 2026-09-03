El calendario de septiembre tendrá una jornada especial para un sector de los trabajadores bonaerenses. La medida alcanzará a una localidad del interior de la provincia y permitirá sumar un día de descanso durante la próxima semana.

La fecha estará vinculada a una celebración tradicional de la comunidad y tendrá un alcance específico según la actividad laboral de cada trabajador.

Feriado confirmado en Buenos Aires: ¿quiénes tendrá un día de descanso extra?

El próximo martes 8 de septiembre será día no laborable en Carhué, localidad cabecera del partido de Adolfo Alsina, con motivo de la celebración del Día de la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de los Desamparados.

De acuerdo con lo informado por la Municipalidad de Adolfo Alsina, la jornada tendrá alcance para la Administración Pública y el Banco Provincia, mientras que será feriado optativo para la industria, el comercio y el resto de las actividades locales.

Por este motivo, el descanso dependerá del sector y de las características de cada actividad laboral.

¿Quiénes tendrán el día libre en Carhué?

El asueto contempla a los trabajadores de la Administración Pública y al personal del Banco Provincia que se desempeñe en Carhué.

En el caso de los empleados de comercios, industrias y otras actividades privadas, la jornada tiene carácter optativo. Esto significa que cada establecimiento deberá determinar si otorga o no el descanso correspondiente.

Por lo tanto, quienes trabajen en Carhué deberán consultar las condiciones aplicables a su actividad para saber si podrán disfrutar del día libre.