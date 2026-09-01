Confirmado | Decretan feriado el viernes 4 de septiembre en Buenos Aires y habrá un nuevo fin de semana largo para estos trabajadores.

Una vez concluido el feriado del 17 de agosto y fin de semana largo, septiembre llega con un calendario sin asuetos a nivel nacional . En este contexto, un grupo de argentinos disfrutará de un feriado y fin de semana largo por la conmemoración de un aniversario fundacional que armará tres días de descanso seguidos.

Por qué es asueto el viernes 4 de septiembre

El sábado 5 de septiembre se conmemorará el aniversario fundacional de dos localidades de la provincia de Buenos Aires. Se trata de Juan Antonio Pradere, del partido de Patagones y de Colonia Seré, del partido de Carlos Tejedor.

Confirmado | Decretan feriado el viernes 4 de septiembre en Buenos Aires y habrá un nuevo fin de semana largo para estos trabajadores. ChatGPT

Si bien la celebración cae sábado, las autoridades municipales lo adelantarán un día para formar un fin de semana largo. Se organizarán diversas actividades para disfrutar en familia y actos oficiales correspondientes.

Quiénes podrán disfrutar del feriado y fin de semana largo

El viernes será feriado para los trabajadores de la administración pública de las localidades mencionadas. A su vez, se extenderá a los empleados del Banco Provincia. Quienes presten servicios en el sector privado deberán consultar con sus empleadores porque será opcional.

Qué feriados quedan en el año

De cara a lo que resta del año, el calendario señala las siguientes fechas festivas a nivel nacional: