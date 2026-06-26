Oficial y confirmado | Declaran feriado el lunes 29 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes en Martínez de Hoz

El próximo lunes 29 de junio se declara asueto administrativo en la localidad de Martínez de Hoz, perteneciente al partido de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires.

La medida se toma en conmemoración de su 116° aniversario fundacional y genera un fin de semana largo de tres días para los vecinos del partido.

El asueto es local y no tiene alcance provincial ni nacional. Afecta de forma directa a las dependencias del Estado y a los establecimientos educativos de la jurisdicción. Para el sector privado, la adhesión depende de cada empleador.

Declaran feriado el lunes 29 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes en Martínez de Hoz. Shutterstock

Qué pasa en Martínez de Hoz el 29 de junio

Martínez de Hoz fue fundada el 29 de junio de 1910 y es una localidad ubicada a poco más de 60 kilómetros de la ciudad de Lincoln, en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Los festejos por el aniversario comenzarán el domingo 28 con actividades culturales y el acto central está previsto para el lunes 29 frente a la delegación municipal, con presencia de autoridades locales, instituciones intermedias y abanderados de las escuelas del partido.

El Banco Provincia también suspende su atención en la jurisdicción durante esa jornada.

Cómo funciona el fin de semana largo del 29 de junio

Al caer en lunes, la fecha habilita tres días continuos de descanso: sábado 28, domingo 29 y lunes 29 para los comprendidos por la medida.

Sin embargo, es importante aclarar la clasificación legal de esta jornada. No se trata de un feriado nacional ni de una fecha reconocida por el calendario oficial del Poder Ejecutivo Nacional. Es un asueto administrativo de alcance local, lo que significa que las obligaciones laborales de los trabajadores del sector privado no quedan suspendidas de forma automática.

En este sentido, quienes trabajan en organismos públicos del partido de Lincoln, en establecimientos educativos de la zona o en el Banco Provincia tienen el descanso garantizado. Para el resto, la jornada funciona como un día no laborable optativo según la decisión del empleador.

El siguiente feriado con alcance nacional es el jueves 9 de julio, Día de la Independencia, que tampoco cae en una fecha puente.

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